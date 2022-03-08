Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç? 8 Mart Salı 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 8 Mart 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Günlük olarak yayınlanan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele hem pandemi kuralları hem de aşı ile sağlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 7 Mart 2022 Salı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

8 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Harita paylaşılınca haberimizde yer vereceğiz.