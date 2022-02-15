Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 15 Şubat 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, Omicron vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Dün Türkiye'de 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 15 Şubat Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu henüz paylaşmadı. Tablo paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.