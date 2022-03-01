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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 1 Mart Salı 2022...

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 1 Mart 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 18:16
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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 1 Mart Salı 2022...

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele hem pandemi kuralları hem de aşı ile sağlanıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 1 Mart Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu henüz açıklamadı. Vaka tablosu açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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