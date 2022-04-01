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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 1 Nisan Cuma 2022...

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 1 Nisan 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 18:03
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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 1 Nisan Cuma 2022...

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

    Dün Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 56 kiş hayatını kaybederken, 14.336 yeni vaka tespit edildi.

    Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 1 Nisan Cuma 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    1 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı 1 Nİsan Cuma gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.

    Vaka ve vefat sayısı belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

     


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