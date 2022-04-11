Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 11 Nisan Pazartesi 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 11 Nisan Pazartesi 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.

Son günlerde test sayılarının azalmasıyla birlikte vaka sayılarında da büyük düşüş yaşandı

Azalan vaka sayısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 11 Nisan Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

11 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı 11 Nisan Pazartesi gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.

Bugünün rakamları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.