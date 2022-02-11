Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 11 Şubat Cuma 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 11 Şubat Cuma 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 11 Şubat 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, Omicron vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 11 Şubat Cuma 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi ise yaşamını yitirdi.

Koca açıklamasında, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." dedi.