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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 12 Nisan Salı 2022...

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 12 Nisan 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 18:05
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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 12 Nisan Salı 2022...

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Son günlerde test sayılarının azalmasıyla birlikte vaka sayılarında da büyük düşüş yaşandı.

    Azalan vaka sayısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 12 Nisan Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    12 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

    Sağlık Bakanlığı 12 Nisan Salı gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı. Tablo paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.


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