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- Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 14 Şubat Pazartesi 2022...
Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 14 Şubat Pazartesi 2022...
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Özel Haber
- 14.02.2022 - 18:20
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, Omicron vaka sayılarındaki artış sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Dün Türkiye'de, 73 bin 787 kişinin korona testi pozitif çıktı. 276 kişi hayatını kaybetti.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 14 Şubat Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
Bakan Koca tarafından günlük olarak ilan edilen rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.