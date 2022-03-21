Petrol
115.5
7.01%
Euro
16.38
0.13%
Dolar
14.83
0.27%
Altın
921.32
0.81%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
606.204
-0.64%
BTXN Coin
39.19
-0.12%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 21 Mart Pazartesi 2022...

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 21 Mart 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 21 Mart Pazartesi 2022...

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

    Fahrettin Koca'nın güncel halini paylaştığı koronavirüs haftalık vaka haritasınına göre İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 olurken Eskişehir 709,95 ile zirvede yer aldı.

    Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 21 Mart Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    21 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı 21 Mart 2022 Pazartesi gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.

     


    İlginizi Çekebilir

    Volkswagen, 246 bin aracını geri çağırdı
    Otomobil

    Volkswagen, 246 bin aracını geri çağırdı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Zelensky, İsrail parlamentosundan yardım istedi
    Gündem

    Zelensky, İsrail parlamentosundan yardım istedi

    Görüş Bildir