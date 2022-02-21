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- Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 21 Şubat Pazartesi 2022...
Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 21 Şubat Pazartesi 2022...
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 19:15
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Öte yandan Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanımına başlandı.
Türkiye'de dün 70 bin 355 kişinin korona testi pozitif çıktı. 263 kişi hayatını kaybetti.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 21 Şubat Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı, koronavirüste son gelişmeleri ve günlük tabloyu henüz paylaşmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.