Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 24 Şubat Perşembe 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 24 Şubat Perşembe 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 24 Şubat 2022 Perşembe koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de dün 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 95 bin 526 oldu.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 24 Şubat Perşembe 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüste son gelişmeleri ve günlük tabloyu henüz paylaşmadı. Bugünün tablosu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.