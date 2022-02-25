Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 25 Şubat Cuma 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 25 Şubat Cuma 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 25 Şubat 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de dün 79 bin 708 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 281 kişi ise yaşamını yitirdi.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 25 Şubat Cuma 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2022 Cuma gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.

Vaka ve vefat sayıları açıklanır açıklanmaz güncel tablo haberimize eklenecektir.