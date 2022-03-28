Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 28 Mart Pazartesi 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 28 Mart Pazartesi 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 28 Mart 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, 12-18 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü.

Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 28 Mart Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

28 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2022 Pazartesi gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.