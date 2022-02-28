Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 28 Şubat Pazartesi 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 28 Şubat Pazartesi 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele hem pandemi kuralları hem de aşı ile sağlanıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 28 Şubat Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 Pazartesi gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat paylaşılan rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.