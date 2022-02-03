Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 3 Şubat Perşembe 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 3 Şubat Perşembe 2022...

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 3 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu...

Koronavirüs ile mücadelede son rakamlar, yaklaşık 2 yıldır günlük olarak takip ediliyor.

Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, Omicron vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 3 Şubat Perşembe 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 korona testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.