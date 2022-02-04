Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 4 Şubat Cuma 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 4 Şubat Cuma 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 4 Şubat 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Koronavirüs ile mücadelede son rakamlar, yaklaşık 2 yıldır günlük olarak takip ediliyor.

Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, Omicron vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 4 Şubat Cuma 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Vaka ve vefat sayıları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.