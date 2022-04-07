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- Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 7 Nisan Perşembe 2022...
Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 7 Nisan Perşembe 2022...
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 7 Nisan 2022 Perşembe koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 18:01
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 7 Nisan Perşembe 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 7 Nisan Perşembe gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.
Vaka ve ölüm verileri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.