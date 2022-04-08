Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 8 Nisan Cuma 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 8 Nisan Cuma 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 8 Nisan 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.

Son 24 saatte 215 bin 229 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 885 oldu.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 8 Nisan Cuma 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan Cuma gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.