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    Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? 29 Temmuz koronavirüs tablosu

    Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 20:44
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 20:45
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    Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? 29 Temmuz koronavirüs tablosu

    Türkiye'de aşılamanın artmasıyla birlikte, pandemi ile mücadele devam ediyor.

    Kurban Bayramı ve turizm sezonu nedeniyle oluşan insan hareketliliğinin artmasıyla birlikte ise vaka sayılarında yükselme oldu.

    Bunun akabinde vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.

    Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları günlük olarak yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, "Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü?" sorularını araştırıyor.

    Peki, 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? 29 Temmuz 2021 Salı vaka sayısı...

    29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 40 milyon 491 bin 931 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı 25 milyon  970 bin 268 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 71 milyon 96 bin 95.

    Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? 29 Temmuz koronavirüs tablosu #1

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