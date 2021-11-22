Bugünkü vaka tablosu açıklandı mı? 22 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü vaka tablosu açıklandı mı? 22 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 22 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, Mart 2021'den beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından "22 Kasım Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 22 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...

22 KASIM PERŞEMBE KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım Pazartesi'ye ait koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT

21 Kasım'dan itibaren son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıkarken, 195 kişi ise hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 38 bin 139, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 37 bin 605, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 890 bin 11 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 327 bin 719.