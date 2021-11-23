Euro
14.3021
11.54%
Dolar
12.6924
11.28%
Altın
732.95
10.66%
Borsa
1.785
1.66%
Bitcoin
699.792
6.65%
BTXN Coin
21.49
4.06%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    Bugünkü vaka tablosu açıklandı mı? 23 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 23 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugünkü vaka tablosu açıklandı mı? 23 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, Mart 2021'den beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

    Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

    İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından "23 Kasım Salı 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 23 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...

    23 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı, 23 Kasım Salı'ya ait koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Sağlık Bakanı Koca tarafından harita paylaşıldığında, haberimizde yer vereceğiz.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir