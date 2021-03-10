Buhurdanlık nasıl kullanılır ve ne işe yarar? Buhurdanlık için hangi yağlar kullanılmalı?

Buhurdanlık nasıl kullanılır ve ne işe yarar? Buhurdanlık için hangi yağlar kullanılmalı?

Medite olma yöntemlerinden biri olan aromaterapik yağların ısıtılarak buhur oluşturmasına yarayan sisteme buhurdanlık denir. Peki buhurdanlık nasıl kullanılır ve ne işe yarar?

Buhur, Arapçada ‘’yakıldığı zaman hoş kokular sunan’’ kelime manasında kullanılır.

Tarihin ilk çağlarından beri kullanılan buhur yöntemi, modern dönemle yerini buhurdanlıklara bırakarak kolaylaşmıştır.

Buhurdanlık, bitki, yağ, öz veya tütsü gibi malzemelerin yakılarak, aromasından solunum yolu ile faydalanmak amacıyla kullanılır. Özellikle aromaterapi yöntemi olarak esansiyel yağlar ile kullanılması tavsiye edilen buhurdanlık, alternatif tıbbın çözümlerinden biridir.

Peki buhurdanlık nasıl ve hangi yağlarla kullanılır? İşte detaylar..

BUHURDANLIK NASIL KULLANILIR?

Buhurdanlık, çok uzun yıllar öncesinden bu güne kadar birçok medeniyet, ulus ve kişiler tarafından genellikle dini ritüellerde kullanılan; kurbanların manevi bakımdan temizlenme işlemlerinde yardımcı olarak kullanılan bir ekipmandır.

Son dönemlerde porselen ya da cam malzemeden üretilen buhurdanlıklar, son dönemlerde en çok kullanılan ve dikkat çeken; ev -ofis aksesuarları arasında yer almaktadır.

Buhurdanlık, tablaya konumlandırılan mumun ısısı ile genleşme ve buharlaşma oluşmasını sağlar.

Üst kısımları tamamen açık olan buhurdanlık şekillerinde; doğrudan tütsü yerleştirilerek ısıtılır ve güzel kokular elde edilir ya da esans yağları konularak koku yayılması sağlanır.

Minyatür mangal olarak da isimlendirilen buhurdanlıklar, mum vasıtası ile kullanılır.

BUHURDANLIK NASIL YAKILIR?

Öncelikli olarak buhurdanlığın üst kısmında yer alan çanak bölmesine su ve uçucu yağ koymalısınız.

Tamamen kişisel isteğinize göre ayarlayabileceğiniz gibi genelde çanağın işaretli bölgesine kadar su doldurduktan sonra birkaç damla yağ damlatmak yeterli olacaktır.

Daha sonra alt kısmında yer alan mumluk bölümüne bir adet tealight mum koyarak bir kibrit ya da çakmak vasıtası ile mumu yakınız.

Koku birkaç dakika içinde odayı saracaktır..

BUHURDANLIKTA KULLANILABİLECEK YAĞLAR

Limon: Zindelik vererek enerji verilmesini sağlar.

Lavanta: Stres ve gerginliği alarak rahat bir uyku çekilmesini sağlar.

Fesleğen: Güçlendirici, uyarıcı bir yağ olan fesleğen konsantre olma zorluğu çekenler, dikkati kolayca dağılanlar, kararsızlık ve disipline olma zorluğu içinde olanlar için faydalıdır. Duygusal açıdan kırılgan olanlara güç verir ve düzenleyici olarak depresyon, endişe, histeri ve ruhsal yorgunluk tedavisinde kullanılır.

Tarçın: Zindelik verir. Yorgunluk ve güçsüzlük durumlarında kullanılır.

Okaliptüs yağı: Solunum yollarını açarak rahat nefes almayı sağlar.

Bergamot: Hayal kırıklığı için teskin edici ve rahatlatıcıdır.

Itır Çiçeği: Stres altında hissedildiğinde kullanımı rahatlık verir. Canlandırıcı etkisi vardır.

Gül: Afrodizyak etkisi bulunmaktadır.

Yasemin: Gecelerin kraliçesi olarak bilenen yaseminin cinsel isteği arttırdığı bilinmektedir.

BUHURUN FAYDALARI

Buhurdanlıklar çok eski zamanlardan beri hem hoş kokuların ortama yayılması için hem de şifalı koku özelliklerinden yararlanılması için kullanılmışlardır.

Aromaterapik yağlardan yayılan kokular sayesinde astım ve bronşit gibi solunum yolları hastalıklarına fayda sağlanabilir.

Burun akıntısı yaşanan durumlarda ya da soğuk algınlığında buhurdanlıktan dengeli bir şekilde yayılan buhur sayesinde rahatsızlık kolayca atlatılmaktadır.

Buhurdanlığın kullanım alanlarının başında ise meditasyon ya da yoga gibi uygulamalar gelmektedir. Esansiyel yağlar odaklanma ve rahatlamayı sağlamada etkilidir.