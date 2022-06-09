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    Bulaşık süngeri tehlikesi: Tüm insanlardan daha fazla bakteri içeriyor

    Bulaşık yıkarken kullanılan süngerin tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ise sünger yerine bulaşık fırçasının kullanılmasını öneriyor.
    • 09.06.2022 - 04:48
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 04:53
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    Bulaşık süngeri tehlikesi: Tüm insanlardan daha fazla bakteri içeriyor

    Norveç'te yapılan araştırmalarla ortaya çıktıki bulaşık süngerinde yer alan kirlilik sebebiyle oluşan bakteriler, dünya üzerinde yaşayan tüm insanlardan daha fazla.

    Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da araştırma bilimcisi olan Trond Møretrø, "Salmonella ve diğer bakteriler süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır. Bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması" dedi.

    "Bulaşık süngerleri asla kurumuyor"

    Journal of Applied Microbiology'de  yayınlanan çalışmanın yazarı Møretrø, "Tek bir sünger, dünyadaki insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir. Pek çok bakteri zararlı olmasa da, Salmonella gibi olanlar süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılabilir. Bunlar  insanları hasta edebilir. Sünger nemlidir ve bakteriler için gıda olan yemek artıklarını biriktirerek bakterilerin hızlı büyümesine yol açar” diye konuştu.

    Bununla birlikte Møretrø, çalışma kapsamında en çok şaşırdığı şeylerden birinin, insanların süngerlerini ne sıklıkla temizlediklerinin önemli olmaması olduğunu söyledi.

    Bulaşık süngeri tehlikesi: Tüm insanlardan daha fazla bakteri içeriyor #1

    "Günlük olarak değiştirilmedikçe nasıl temizlendiğinin bir önemi yok"

    Møretrø, “İnsanların süngerlerini kullanma şekli bakteri üremesi açısından pek önemli değildi. Süngerler günlük olarak değiştirilmedikçe, insanların süngerlerde bakteri üremesini önlemeleri çok zor" dedi.

    Gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği (AB)  destekli bir projenin parçası olan çalışmada aynı zamanda bulaşık süngerleri ve bulaşık fırçaları da taşıdıkları bakteri yükleri bakımından karşılaştırıldı.

    Araştırmacılar, Portekiz'de yaşayan 20 kişiden mutfak süngeri ve Norveç'te yaşayanlardan 35 fırça ve 14 sünger topladı. Çalışma ekibi tarafından 9,966 kişiyle yapılan daha önceki bir anket, 10 Avrupa ülkesinin çoğunda mutfakları temizlemek için süngerlerin yaygın olarak kullanıldığını ve fırçaların yalnızca iki ülkede, Norveç ve Danimarka, bulaşık yıkamak için baskın temizlik malzemesi olduğunu ortaya koydu.

    Bulaşık süngeri tehlikesi: Tüm insanlardan daha fazla bakteri içeriyor #2

    Fırçalarda genel bakteri seviyeleri daha az

    Toplanan tüm süngerlerin  bulaşık yıkamak için kullanıldığı belirtildi. Portekiz'den gelen 20 süngerden 19'u haftada beş ile altı kez veya daha sık kullanıldı. Norveç'te toplanan fırçalardan 35 tanesinden 32'si haftada beş ile altı kez veya daha fazla kullanıldı. Norveç'te toplanan süngerler daha az kullanıldı.

    Fırçalarda veya süngerlerde patojenik bakteri (hastalığa neden olan) bulunmadı. Bununla birlikte, kullanılan fırçalarda genel bakteri seviyeleri süngerlere göre daha düşüktü. İki temizlik aletinde de benzer patojenik olmayan bakteri türleri bulundu.

    Öte yandan, araştırmacılar, fırçalara ve süngerlere salmonella bakterisi eklediğinde, gece boyunca kurumaya bırakılan fırçalardaki salmonella sayısında önemli bir azalma buldu. Ancak, saklama koşulları ne olursa olsun, plastik torbada saklanan fırçalarda veya süngerlerde herhangi bir azalma olmadı.

    Bulaşık süngeri tehlikesi: Tüm insanlardan daha fazla bakteri içeriyor #3

    Sünger yerine fırça tercih edilmeli

    NTV'nin haberine göre sünger ve fırça sahipleri, süngerlerini veya fırçalarını ne kadar süre kullandıklarını ve bunları nasıl temizliklerini de araştırmacılarla paylaştı (suyla durulama, sabun ve suyla yıkama, bulaşık makinesine yıkama veya ağartma). Ancak bu yöntemlerin  hiçbiri somut bir fark yaratmadı. Çalışmanın ana sonucu, daha hızlı kuruyan fırçaların daha az sayıda bakteriye sahip olması olarak öne çıktı.

    Møretrø, "Fırça çok hızlı kuruduğu için zararlı bakteriler ölür. Ayrıca çoğu fırçanın süngerlerin aksine potansiyel zararlı bakterilerle doğrudan el temasını engelleyen bir sapı vardır. Tüketicileri bir dahaki sefere süngerlerini değiştirmeleri gerektiğinde fırçayı denemeye teşvik ediyorum.” açıklamasını yaptı.

    Bulaşık süngeri tehlikesi: Tüm insanlardan daha fazla bakteri içeriyor #4


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