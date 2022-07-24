Bunları asla yapmayın! Yaz sofrasında kaçınılması gereken 8 hata

Beslenme konusunda sınırların genellikle aşıldığı yaz günlerinde fazla kilolardan ve şişkinlikten kaçınmak ve dengeli beslenmek için uzak durulması gereken bu hatalara mutlaka dikkat edin...

Yaz döneminde günlük öğünler genellikle değişir. Dondurma gibi aperatiflerin sayısı artar ve sağlklı beslenme ikinci plana atılır. Ancak temel besinlerden mahrum bırakacak, öğünlerin dengesini bozacak ve şişkinliğe, sindirim sorunlarına ve farklı rahatsızlıklara neden olacak kötü bir ritimde beslenmemeye dikkat edilmelidir.

Hava sıcaklıkları arttığında vücut sıcaklığı da yükselir. Vücut sıcaklığını düzenlemek için terleme ile cildi soğutur. Bu da vücut ısısını düşürür. Yaz aylarında vücudun işleyişi değişir, bu nedenle yüksek sıcaklıklara uygun bir diyet yapmak önemlidir.

Yaz sofrasında kaçınılması gereken hatalar

Genel sağlık için yeterli ve dengeli bir beslenme modeli şarttır ve yaz aylarında bu pek mümkün değildir. Ancak bazı küçük hatalardan uzak durarak sıcak havalarda da sağlıklı beslenebilirsiniz.

İşte yaz aylarında uzak durmanız gereken hatalar.

Yeterince su içmemek

Yüksek sıcaklıklarda susuz kalmamak için düzenli olarak sıvı tüketmeniz gerekir. Ancak ne içtiğinize dikkat etmelisiniz. Bazı içecekler susuzluk hissini giderse de vücuda yeterince su sağlamaz. Susuz kalmamak için en etkili çözüm su içmektir. Gazlı içecekler veya meyve suları gibi çok tatlı içecekler tüketmek susuzluk hissini ortadan kaldırır, ancak vücuda yeterince su sağlamaz.

Her gün dondurma yemek

Yaz aylarında dondurma gibi lezzetlerden kendinizi mahrum bırakmayın, ancak bunları her gün yemeyin. Şerbetli tatlılar yerine dondurmaları tercih edin. İdeal olarak daha düşük şeker alımı için endüstriyel dondurmaları tüketmeyin.

Buzlu su içmek

Güneş olsun veya olmasın uzmanlar günlük 1,5 ila 2,5 litre su tüketimini önermektedir. Yaz aylarında susuzluk riski daha fazla olduğundan, susuzluk hissini beklemeden düzenli olarak su içmelisiniz. Terleme çok fazla su kaybına neden olur. Ve bu suyu yerine koymak için en iyi içecek oda sıcaklığında sudur. Ferahlama etkisi için buzdolabında saklayarak soğuk içebilirsiniz, ancak içine buz koymaktan kaçının. Vücuda daha az su sağlamasının yanında buzlu su mide için kötüdür ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

Şekerli içecekler içmek

Elbette bu içecekler susuzluğu giderir, ancak vücuda yeterince su sağlamazlar. Ve hepsinden önemlisi çok kalorilidirler. Örneği bir kutu kola (330 ml) 130 kalorilik 7 küp şekere eşdeğerdir. Bu nedenle gazlı içecekler, meyve suları ve aromalı sodalar gibi bu içecekler ölçülü tüketilmelidir. İdeal olan susuzluğunuzu su ile gidermektir.

Çiğ sebzeleri çok fazla tüketmek

Yaz aylarında mevsim meyveleri ve sebzeleri oldukça fazladır. Özellikle salataları çeşitlendirmek için birçok farklı sebze ve meyve kullanılır. Bu ani diyet değişikliğinden zarar görebilecek bağırsaklara dikkat etmeniz gerekir. Çiğ sebzelerin sağlığa birçok faydası vardır, özellikle bağırsak geçişi için faydalıdırlar. Ancak, onları düzenli olarak yemeye alışkın değilseniz, sindirim rahatsızlığı yaratabilirler. Bu durumlarda yavaş yavaş yediğiniz miktarı artırarak ilerleyin.

Hazır sosları tercih etmek

Yaz aylarında çiğ sebzeler ve karışık salatalar çok revaçta olur ve sorun genellikle onlara eşlik eden soslardır. Soslar kullanılsa bile çok hafif dozlarda tüketilmelidir. Soslar yerine daha sağlıklı olan zeytinyağı gibi yağları tercih edebilirsiniz.

Çok fazla mangal yapmak

Güneşli günler aynı zamanda mangalın habercisidir. Ancak dikkatli olun, bu pişirme yöntemi zararlı ve kanserojen maddelerin oluşumunu tetikler. Ama birkaç basit kural uygularsanız, sağlığınız için risk oluşturmaz. Öncelikle elektrikli mangalları tercih edebilirsiniz. Normal mangal yapıyorsanız, çok sık yapmayın ve pişirme sırasında etinizi yakmamaya özen gösterin.

Piknik sırasında yiyecekleri yanlış saklamak

Yaz aylarında gıda zehirlenmesi vakaları artar. Bunun en büyük nedenlerinden biri gıdaların yanlış saklanmasıdır. Öncelikle bir gıdayı soğuk saklamanız gerekiyorsa soğuk zinciri kırmamak için soğutucuyu veya içine koyacağınız buz torbalarını unutmayın. Ve hepsinden önemlisi gıdaları gölgede bırakmaya özen gösterin. Son olarak, örneğin mayonez veya kıyma çabuk bozulma riski olan yiyeceklerden kaçının. Temel menüleri tercih edin; pirinç veya makarna, çiğ sebzeler, pişmiş etler ve meyveleri kullanın.