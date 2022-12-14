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    Bunu asla yapmayın! Uzmanlardan korkutan uyarı: Domates ve salatalığı birlikte yerseniz…

    Genellikle birlikte tüketilen salatalık ve domates ile ilgili korkutan uyarı geldi. Yemeden önce bir kez daha düşünün. Çünkü domates ve salatalığı birlikte yerseniz…
    • 14.12.2022 - 17:12
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    Bunu asla yapmayın! Uzmanlardan korkutan uyarı: Domates ve salatalığı birlikte yerseniz…

    Yılın her mevsiminde sıklıkla tükettiğimiz salatalık ve domates, sebzelerin vazgeçilmezleri arasında.

    Zaman zaman yemeklerde kullandığımız, çoğu zaman ise sofralardan eksik etmediğimiz salatalık ve domatesin bilinmeyen bir yönü daha var.

    Özellikle yemeklerin yanında servis edilen salataların içinde mutlaka domates ve salatalık bulunuyor. Bu yüzden bu sebzeler birlikte tüketiliyor.

    Ancak bilinenin tam aksine salata ve domatesi birlikte yemek çok zararlı. Sebebini öğrenince bir daha aynı hatayı yapmayacaksınız. İşte nedeni...

    Domates ve salatalık birlikte tüketilmemeli

    Salatalık ve domates birbiriyle uyumlu sebzeler değiller. Bu iki sebze mideye ulaştığında fermantasyon başlıyor.

    Karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine sebep olabiliyor. Bu yüzden asla birlikte tüketilmemeli. Özellikle midesi hassas olanlar buna çok dikkat etmeli.

    Bunu asla yapmayın! Uzmanlardan korkutan uyarı: Domates ve salatalığı birlikte yerseniz… #1

    Aç karnına domates yenilmez

    Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları kadar zararları da var. Domatesi aç karnına tüketmek mide asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek oldukça zararlıdır.

    Meyvelere dikkat edin

    Turunçgiller, özellikle de portakal ve mandalina gibi meyveler asit açısından zengin meyvelerdir. Bu nedenle bu tür meyvelerin sabah kahvaltısında tüketilmemesi öneriliyor.

    Bunu asla yapmayın! Uzmanlardan korkutan uyarı: Domates ve salatalığı birlikte yerseniz… #2


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