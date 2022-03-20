Bursa’da lise öğrencisi, yaraları iyileştiren cihaz geliştirdi

Fen lisesinde öğrenci olan Raif Toprak Yıldız, yaraların daha hızlı iyileşmesini ve enfeksiyon kapıp kapmadığını anlık haber veren cihaz geliştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması, çeşitli illerden öğrencileri ağırladı.

Yarışmaya katılan fen lisesi öğrencisi Raif Toprak Yıldız'ın geliştirdiği cihaz, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlarken yaraya yerleştirilen sensörler sayesinde yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını da haber veriyor.

Cihaz sayesinde enfeksiyon kapan yaraya anında müdahale edilmesi sağlanırken, mor lahana ve elektrikli simülasyon uygulamasıyla daha hızlı iyileşmeye olanak sağlanıyor. Cihazını hayvanlar üzerinde deneyen öğrenci, başarılı sonuçlar elde etti.

“İÇİNDE MOR LAHANA ÖRTÜSÜ BULUNAN YARA ÖRTÜSÜ GELİŞTİRDİM”

Cihazının yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade eden Raif Toprak Yıldız, "Kronik yaralar birçok insan için hayati bir öneme sahiptir. Bu kronik yaraların iyileştirilmesinde tek tedavi yöntemi uygulanır. Uygulanan bu yöntemler yetersiz olmaktadır. Ben de buna çözüm üretmeye karar vererek sistem geliştirdim. İçinde mor lahana örtüsü bulunan yara örtüsü geliştirdim.





“GELİŞTİRDİĞİM YAZILIMLA YARANIN UZAKTAN TAKİBİNİ SAĞLIYORUM”

Örtünün ayrıca sensörleri bulunmakta, bu sensörler elektrik simülasyon uygulayarak yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Geliştirdiğim yazılımla yaranın uzaktan takibini sağlıyorum.

Yaraya ve sağlıklı deriye sensör yerleştirerek yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını takip edebiliyorum. Bu sensörler sıcaklık ve neme duyarlı. Yarada sıcaklık artarsa yaranın enfeksiyon kaptığını anlık olarak haber veriyor. Bu sistem sayesinde yaranın doktor ve hemşire tarafından uzaktan takip edilmesi sağlanıyor." dedi.