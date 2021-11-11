Burun kanamasına iyi geliyor, kalbi güçlendiriyor: Ayva her derde deva!

Ayvanın bilinmeyen birçok faydası olurken, detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler araştırma yapıyor. Kalbi koruyan ve zihni açan ayva burun kanamalarına ise iyi geliyor.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler tüketmemiz gerekiyor.

Özellikle koronavirüsün devam ettiği ve vaka sayılarının 30 bin bandına yaklaştığı şu günlerde, ekstra özen göstermeliyiz.

Bolca meyve - sebze tüketmeli, korona salgını ve gribin olduğunu dönemlerde dikkat etmeliyiz.

Ancak yediğimiz meyve ve sebzelerin faydalarını bilmeK ve ona göre tüketmek, her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

Kış aylarının gelmesiyle hayatımıza yeniden merhaba diyen ayva, faydaları saymakla bitmeyen meyveler arasında bulunuyor.

Kış mevsiminin getirdiği hastalıkların şifacısı olarak bilinen ayva, her gün tüketilmesi gereken bir meyve olarak öne çıkıyor.

Peki, Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtı...

AYVANIN FAYDALARI

Sindirime yardımcı olur.

Enerji verir ve baş ağrısına iyi gelir.

Bağırsak hastalıkların riskini azaltır.

Stres kaynaklı beyin yorgunluğunu giderir.

Damar sertliği oluşmasını engeller.

Burun kanamalarına iyi gelir.

Kalbi güçlendirir ve korur.

Dilimlenmiş ayva gözaltı morluklara iyi gelir.

Dilimlenmiş ayva yaralara, şişliklere ve göğüs ucu ağrılarına iyi gelir.

Yaşlanma sürecini uzatır, hücreleri temizler.

Kansızlığa iyi gelir.

Antioksidan içeriği kanser riskini azaltır.

Kötü nefes kokusunu önler.

Böbrek taşı oluşumuna karşı etkilidir.

Felç geçirme riskini azaltıcı etkisi vardır.

Lifli içeriği nedeniyle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına sağlayarak, zayıflamaya yardımcı olur.

Varise iyi gelir, aşırı olan regl kanamasını azaltır.

Doğuma iyi gelir, yorgunluğu alır.

Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından kurtulmaya yardım eder.

Cildin sağlıklı ve güzel görünmesine yardım eder.

Cilt lekelerini yok eder ve kırışıklıkları azaltır.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde sağlıklı ve genç bir görünüm sağlar.

AYVA NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Anti-bakteriyel özellikleri özellikle ayvayı çiğ ve kabuğuyla yediğinizde hastalıklardan daha iyi korunursunuz.

lif ve C vitamini açıısndan zengin olan ayvanın kabuğu, doğal mikrop öldürücüdür.

Ayvanın çekirdeği ise gözenekleri temizler ve sıkılaştırır. Ayrıca ciltte oluşan yanık, sivilce izi ve siyah noktaları yok eder.

Haşlanmış veya pişmiş ayva tüketimi, mide bulantısına, kasıntıya ve kusmaya iyi gelir.