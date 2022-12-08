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- Burun kıvıran bin pişman: Narlı yumurta tarifi! 'Narnumru' derler...
Burun kıvıran bin pişman: Narlı yumurta tarifi! 'Narnumru' derler...
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 16:00
Nar, soğan ve yumurtanın karışımı kulaklara tuhaf gelse de, "narnumru" adı verilen bu yemek oldukça meşhurdur.
Kışın antioksidan dolu meyvesi nar, antibiyotiği soğan ve protein deposu yumurtanın birleşimiyle ortaya hem görsel hem lezzetli bir yemek çıkıyor.
Azerbaycan'ın yöresel yemeği "narnumru", sofralardan eksik olmuyor.
Peki narlı yumurta nasıl yapılır? İşte narnumru tarifi...
Narlı yumurta "Narnumru" tarifi
1 adet küçük soğanı az yağlı tavada pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından 1 kase ayıklanmış narı ekleyin ve birlikte kavurmaya devam edin.
Nar tanelerini ezmemeye özen gösterin. Altı kısık olarak 2 dakika kavurduktan narların suyunu çekmesini bekleyin.
Daha sonra yumurtalar için boşluklar açın. 2 adet yumurtayı kırın ve karıştırmadan tavanın üstünü kapatın.
Karabiber ve tuz ekleyip servis edin.