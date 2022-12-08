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Burun kıvıran bin pişman: Narlı yumurta tarifi! 'Narnumru' derler...

Burun kıvıran bin pişman: Narlı yumurta tarifi! 'Narnumru' derler...

Nar ve yumurta ikilisini bir arada düşünmek ilginç gelebilir. Ancak Azerbaycan'a özgü "Narnumru" oldukça lezzetli ve sevilen bir tarif...