Burun kıvırmadan önce bir daha düşünün: Ballı soğan karışımın mucizevi etkileri

Burun kıvırmadan önce bir daha düşünün: Ballı soğan karışımın mucizevi etkileri

Soğan ve bal kürünün yapılan araştırmalar sonucunda, birçok hastalık için doğal bir antibiyotik olduğu ortaya çıktı. Bu karışıma burun kıvırmadan önce, sağlığa olan faydalarını iyi analiz edin.

Balın hem vücut hem de cilt için olan faydaları saymakla bitmiyor. Balın bu faydalarının yanına soğan eklenince, ortaya mucizevi bir sonuç çıkıyor.

Doğal antibiyotik olan soğanın balla karışması hastalıklarla daha etkili ve daha kolay mücadele etmemize katkı sağlıyor.

Özellikle havaların soğumaya başlaması, hastalıkların artması ve çıkan yeni virüsler, sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor.

Bu nedenle ilaç tedavisi dışında da evde uygulayacağımız bazı yöntemler, bizi olumsuz durumlara karşı koruyacaktır.

Bu yöntemlerin en başında ballı soğan karışımı yer alırken, karışımı düzenli tüketmek ise oldukça önemli.

Peki, Ballı soğan karışımı nasıl yapılır, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtı...

BALLI SOĞAN KARIŞIMININ FAYDALARI

Bu soğuk havalarda özellikle grip yakamızı bırakmazken, ballı soğan karışımı sayesinde bu dertten kurtulabiliriz. Ballı soğan karışımı; öksürük, farenjit ve gribe karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

Bu karışım sayesinde kış aylarında yakalanmaktan kaçamadığımız birçok hastalıkla baş etme imkanı bulacağız.

Ayrıca bu karışım kronik rahatsızlıkları azalttığı gibi ödem toplamayı engelleyerek, kas rahatsızlıkları için doğal bir ağrı kesici görevi üstleniyor.

Boğaz iltihabına iyi geliyor ve saçkıran bölgesi için fayda sağlıyor. Hemoroitleri açıyor ve kan akışını dengeliyor. Kan akışının dengede olması, kalp rahatsızlıklarının önüne geçiyor.

BALLI SOĞAN KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELER

1 tam soğan

Yemek kaşığı bal

Soğan ve bal karışımını hazırlamak için; soğanın dış kabuklarını çıkartın. Ardından soğanın üst kısmını oyun. 1-2 santimetre çapında bir oyuk açtıktan sonra balı buraya ekleyin. Aynı zamanda soğanın alt kısmına derinlemesine 4 adet delik açın.

Koyacağınız 1 tatlı kaşığı bal soğanın içerisinden geçecek ve alttaki delikler yordamıyla süzülerek, bir kaba boşalacak. Alttaki 4 deliği açtıktan sonra balı üst taraftaki büyük oyuktan dökün ve soğanı bardağın ağzına yerleştirin.

Açtığınız deliklerden ise soğanın iç özütüne sahip olan bal akmaya başlıyor. Ortalama 4 saatlik bir süreçte bal tamamıyla bardağa akmış olacaktır. Afiyetle tüketin.