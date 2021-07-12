Burundan uygulanan koronavirüs aşısı yüzde 100 etkili

Özellikle iğne korkusu olanlar için aşılamada kolaylık sağlaması beklenen yöntem, tek doz olarak fareler üzerinde uygulandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geleneksel olarak koldan uygulanan aşıya alternatif geliyor.

ABD’de bir grup araştırmacı, burun yoluyla uygulanan koronavirüs aşısının etkili bağışıklık ve sıfır virüs yayılımı gösterdiği sonucuna ulaştı.

TEK DOZDA YÜZDE 100 ETKİNLİK ORANI

Financial Express’in haberine göre, hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, tek doz ve geleneksel aşılardan farklı olarak sprey yoluyla burundan alınan koronavirüs aşısının bağışıklık ve yayılım açısından yüzde 100 etkinliğe sahip olduğu bulgusuna ulaştı.

HAYVANDAN HAYVANA BULAŞMAYI ENGELLEDİ

Araştırmacılar, burundan alınan tek doz aşının farelerde koronavirüse karşı yüzde 100 etkinlik sağladığını ve virüsün hayvandan hayvana bulaşmasını engellediğini buldu.

Georgia ve Iowa üniversitelerinden ortak bir ekip tarafından yürütülen araştırmaya dair bulgular, Science Advances dergisinde yayınlandı.

BUZDOLABINDA 3 AYA KADAR SAKLANABİLİYOR

Sadece tek doz olarak uygulanan aşının, normal buzdolabı sıcaklığında 3 aya kadar saklanabiliyor olması da depolama konusunda büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan aşının burun yoluyla uygulanması, özellikle iğne korkusu olan insanlar için aşılamayı daha makul hale getiriyor.

Yürütülen çalışma, aşının hücresel bağışıklık ve antikorları içeren bölgesel bağışıklık üretmede başarılı olduğu sonucuna ulaştı.

RUSYA'DA TEST EDİLDİ

Bharat Biotech ve Kanada merkezli Senotize şirketleri de dahil birçok ilaç firması, burun aşılarını deniyor.

Ayrıca Rusya, koronavirüs aşısının burun spreyi versiyonunu test etti.