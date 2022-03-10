Büyük kısıtlamalar olmadan detoks yapmak için 9 ipucu

Büyük kısıtlamalar olmadan detoks yapmak için 9 ipucu

Vücuttaki toksinleri temizlemek ve çoğu zaman hızlı bir şekilde kilo vermek için uygulanan detoks programlarını daha etkili ve sağlıklı hale getirebilmek doğru ipuçlarıyla mümkün.

Detoks vücudumuzda sürekli olarak meydana gelen bir süreçtir. Her gün karaciğerimiz, böbreklerimiz, kolonumuz, cildimiz ve lenflerimiz, maruz kaldığımız toksinlerden kurtulmak için bir arada çalışır.

Vücudumuz bazen toksinleri atmakta yetersiz kalabilir ve kalorisi yüksek ve besin değeri düşük gıdaların aşırı tüketilmesi buna neden olan durumlardan sadece biridir. Ayrıca çevresel toksinlere aşırı maruz kalma (kirlilik, plastikler, ağır metallere maruz kalma), kabızlık, besin eksiklikleri, stres, kronik hastalıkların varlığı, kronik iltihaplanma, yetersiz fiziksel aktivite ve kalitesiz uyku toksin yükünü büyütür.

DETOKS NE İŞE YARAR?

Detoks kürleri, toksinlerin vücuttan atılmasını ve böylece vücudun gereksiz atıklardan kurtulmasını sağlar.

Detoks sürecinin amaçları şunlardır:

- Daha iyi genel sağlık,

- Artan enerji seviyesi,

- Zayıflama,

- Daha temiz ve sıkı bir cilt,

- Daha parlak saç.

Ancak bu amaçlara ulaşmak için öncelikle dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Çoğu detoks programı birkaç gün veya hafta boyunca katı yiyecekleri diyetten çıkarmaya dayanır. Buna ek olarak, düzenli et suyu veya meyve ve sebze suları tüketimi yapılır. Ayrıca istenilen etkiyi elde etmek için sürekli olarak bağırsak temizliği yapılmalıdır. Baş ağrısı, yorgunluk ve ruh hali değişimleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

ETKİLİ DETOKS İÇİN İPUÇLARI

İşte detoks sürecinde vücudunuzu desteklemek için bazı beslenme ipuçları:

- Her öğüne bir bitki veya hayvan proteini kaynağı ekleyin. Proteinler karaciğerde dönüştürülmüş toksinlerin kendilerine bağlanıp atılmasına yardımcı olur. Ek olarak, proteinler kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur ve bu da açlık krizleri riskini azaltır.

- Toksinlerin atılması için son derece önemli bir süreç olan düzenli bağırsak boşalmasına katkıda bulunduğundan baklagiller, sebzeler ve meyveler yoluyla lif alımını artırın.

- Sebzeler, koyu yeşil yapraklılar, lahana, soğan ve sarımsak her gün menüde olması gerekir. Çünkü bunlar karaciğerin toksik maddeleri ortadan kaldırma yeteneğini artıran maddeler bakımından zengindir. Ayrıca enginar karaciğeri destekler.

- Fitokimyasal açısından zengin meyveler detoks için gereken besinleri sağlar. Elma, çilek, narenciye, ananas ve nar gibi meyveler her gün tüketilmelidir.

- Kuru yemişler, ıspanak, pazı, kinoa ve fasulye yoluyla magnezyum alımını artırın. Magnezyum kasları gevşetir, bu nedenle bağırsak duvarlarında rahatlatıcı bir etki yapar ve böylece vücudun zararlı maddelere maruz kalmasını kısaltabilir.

- Baharatlar sadece yemeğin tadını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda birçok fayda da sağlarlar. Detoks sürecinde zerdeçal, karabiber, zencefil, dereotu ve biberiye özellikle etkilidir.

- Toksinlerle mücadelede yeterli sıvı alımı çok önemlidir. Çorbalar, meyve suları, çaylar ve bitkisel içeceklerle günde yaklaşık iki litre sıvı alınması gerekir. Bunu yaparken yemek aralarında değil, aralarda içilmesi tavsiye edilir.

- Yağlı etlerden ve işlenmiş etlerden , tatlılardan, rafine gıdalardan ve katkı maddeleri ve koruyucular içeren gıdalardan kaçının. Menünüzden kafein ve alkolü de çıkarın.

- Uzun süre aşırı kısıtlayıcı detoks programlarından kaçının. Vücudu tüketirler ve enerjisiz bırakırlar.