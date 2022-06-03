Büyükada'da kedilerde salgın iddiası: 4 ayda 700 kedi öldü

Büyükada'da yüzlerce kedi 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığına yakalandı. Adada son dört ayda 700 kedi yaşamını yitirdi.

Büyükada'daki kedi koronavirüsü olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü.

Bir çok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Büyükada'da hayvarseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.

"Herkes çaresiz"

Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FİP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. Ölenler ve gömülenler kayıtlı. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. Herkes bir çıkar yol arıyor. Yazlığını satan var, kredi çeken var. Ben de kredi çektim. Bu şekilde tedavilere devam edebiliyoruz. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık." diye konuştu.

"10 kedinin 7'si FIP nedeniyle ölüyor"

Büyükada'da 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu, "2013 yılından beri Büyükada'da ölen kedilerin istatistiğini tutuyorum. Senelik kedi ölümü 450-500 civarındaydı. Bu sene ocak ayının ilk haftasından itibaren Mayıs ayına kadar yaklaşık 700 kedi öldü. Normal bir yılın 3 katı bir rakam. Artık FİP ağırlıklı ölüm var. Yaklaşık 10 kedinin 7'si FIP nedeniyle ölüyor. Bu işe devletin bir kurumu ya da belediyenin el atması şart." dedi.