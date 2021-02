C vitamini eksikliği skorbüt hastalığına neden oluyor

C vitamini eksikliği, Türkiye'de ve diğer birçok ülkede çok nadir görülür ancak katı diyetler, C vitamini eksikliği riskinizi artırabilir.

Şu anda en popüler besin ögelerinden biri C vitamini diyebiliriz. Sonuçta, birçok sağlık otoritesinin de belirttiği gibi, bağışıklık fonksiyonunu destekliyor. Büyüyen bir grip mevsimi tehdidi ve koronavirüs enfeksiyonlarının devam eden yükselişi ile uğraştığımız için, bu kış bağışıklık sistemi özellikle akla geliyor.

Şu anda, C vitamini için önerilen günlük alınması gereken miktar 19 yaş ve üstü erkekler için 90 mg ve 19 yaş ve üstü kadınlar için 75 mg'dır. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, ihtiyacınız günde sırasıyla 85 mg veya 120 mg'dır. Sigara içiyorsanız, günlük almanız gereken miktarın üzerine 35 mg daha ihtiyacınız vardır.

C vitamini eksikliğinde, skorbüt adında bir hastalık ortaya çıkabilir. Diş eti sorunları, ciltte morluklar, halsizlik ve vüzt ağrıları skorbütün başlıca belirtileridir. Skorbüt varlığında vücut direncinin azalmasından dolayı grip ve nezleye yakalanma riski artar.

Sadece bir ay boyunca günde 10 mg'ın altında C vitamini alımınız olursa, eksiklik ve dolayısıyla skorbüt riski altında olursunuz.

İhtiyacınız olan C miktarını elde etmek son derece kolaydır çünkü tüm meyve ve sebzelerde mevcuttur. Günde bir veya iki meyve-sebze yemeniz almanız gereken miktarı size verebilir.

Örnek olarak bir fincan çilek 88 mg, tek bir kivi 56 mg ve pişmemiş bir fincan yeşil biber 121 mg C vitamini içerir. Bunların hepsi mükemmel C vitamini kaynaklarıdır. Çok çeşitli meyve ve sebzeler tüketmek yalnızca çok fazla C vitamini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir sürü ek fayda da sağlar.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE SKORBÜT BELİRTİLERİ

C vitamini kollajen oluşumunda ve yara iyileşmesinde rol oynar. Demirin emilimine yardımcı olur ve güçlü bir antioksidandır. C vitamini ayrıca soğuk algınlığı süresini kısaltmaya yardımcı olabilir.

C vitamini seviyeniz düşükse, aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilirsiniz:

- Yorgunluk,

- Zayıflık,

- Sinirlilik,

- Kilo kaybı,

- Kas ve eklem ağrıları.

Skorbütün gelişmesi biraz zaman alır. Birkaç aydır C vitamini eksikliği çekiyorsanız, aşağıdaki belirtileri yaşayabilirsiniz:

- Kanama ve morarma,

- Diş etlerinde şişme, kanama ve mor renk oluşumu gibi değişiklikler,

- Güçsüz dişler,

- Kuru, kırılgan saçlar,

- Pürüzlü ve pullu cilt,

- Anemi,

- Yavaş yara iyileşmesi.

C vitamini seviyeleri, herhangi bir normal kan testinin parçası değildir. Sağlık uzmanınız C vitamini vücudunuzun tam olarak ememediğinden veya başka bir nedenden dolayı seviyelerinizin düşük olduğundan şüphelenirse kan testi isteyebilir. Ek olarak, belirli diyetleri takip etmek, ağır egzersiz yapmak, perimenopozal veya menopozda olmak veya çok fazla stres altında olmak, günlük almanız gereken miktardan daha fazla C vitaminine ihtiyacınız olduğu anlamına gelebilir. Kanser, böbrek hastalığı ve alkol kullanımı da vücudunuzdaki C vitaminini tüketebilir.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Daha önce belirtildiği gibi, ülkemizde C vitamini için günlük alınması gereken miktarı karşılamak kolaydır. Bu nedenle, eğer bir kişinin C vitamini eksikliği varsa, bunun nedeni belki de kasıtlı olarak meyve ve sebzelerden uzak durması olabilir. İnsanlar bazı durumlarda takviyelere güvenebilir ancak en sağlıklı ve en garanti yöntem direkt besinleri tüketmektir.

C vitamini suda çözünür bir vitamindir, yani vücudunuzda depolanmaz. Ancak bu, istediğiniz kadar tüketmek ve iyi olmak için sınırsız tüketebileceğiniz anlamına gelmiyor. Yetişkin erkek ve kadınlar için kabul edilebilir üst sınır ulusal sağlık otoritelerine göre 2.000 mg'dır. Bu, bundan daha fazlasını tüketirseniz (muhtemelen bir vitamin takviyesi alarak), yan etkilere maruz kalabileceğiniz anlamına gelir. En yaygın yan etki ishaldir. Ancak C vitamini ayrıca vücudunuzun demiri emmesine de yardımcı olduğu için aşırı C vitamini, aşırı demir emilimine neden olarak hemokromatoz (aşırı demir yükü) adı verilen bir duruma yol açabilir.

Sıkı bir diyet uyguladığınız için meyve ve sebzeleri ciddi şekilde azalttıysanız veya hiç tüketmiyorsanız, ihtiyacınız olan besinleri alabilmek için bunları diyetinize uydurmanın bir yolu olup olmadığını düşünün. Meyve ve sebzeler bir dizi vitamin, mineral ve lifin yanı sıra, kalori bakımından da düşüktür ve zayıflamayı destekler.