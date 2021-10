C vitamini eksikliğinden kaynaklanan 5 hastalık

C vitamini eksikliğinden kaynaklanan 5 hastalık

Normal büyüme ve gelişme için gerekli bir vitamin olan C vitamini, eksikliğinde çeşitli belirtilerle birlikte birçok hastalığa neden olabiliyor. İşte C vitamini eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar.

Genel sağlık için aldığımız tüm besinler ve mineraller önemli bir rol oynar. Beslenmemiz dengeli ve sağlıklı olmalıdır. Bununla birlikte C vitamini, vücudumuzun sağlıklı çalışması için en önemli besinlerden biridir.

Kolajenin vücutta düzgün oluşumundan sorumlu olmasının yanı sıra özellikle kemik gelişimi, damar sağlığı, bağışıklık ve yara iyileşmesi için önemlidir. Bu nedenle C vitamini eksikliği, daha fazla komplikasyona neden olabilecek birçok hastalığa yol açabilir.

C vitamini, normal büyüme ve gelişme için gerekli bir vitamindir. C vitamini eksikliğinde sinirlilik, yorgunluk, eklem ağrısı ve eklem iltihabı, burun ve diş eti kanaması, diş eti iltihabı, geç yara iyileşmesi, morarma eğilimi, cilt ve saç kuruluğu, osteoporoz ve kırılgan kemikler, diş minesinin zayıflaması, enfeksiyonla savaşma yeteneğinin azalması ve iştah azalması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

C vitamini eksikliği çeşitli hastalıklara da yol açabilir. İşte C vitamini eksikliğinden kaynaklanan 5 hastalık:

İSKORBÜT

İskorbüt, C vitamini eksikliğine bağlı en belirgin hastalıktır. Diyette ağır bir C vitamini eksikliğini ifade eder, bu da çürüklere, diş etlerinde kanamaya, halsizliğe, yorgunluğa, kızarıklığa ve daha fazla soruna yol açar.

Erken uyarı işaretleri, açıklanamayan yorgunluk, iştah azalması, sinirlilik ve eklem ağrısıdır. Tedavi edilmediğinde anemi, diş eti iltihabı, cilt kanamaları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

HİPERTİROİDİZM

Hipertiroidi, tiroid bezinin aşırı hormon salgılamasıdır. C vitamini diğer hayati besinlerle birlikte tiroid sağlığı için çok önemlidir. Uzun süreli C vitamini eksikliği, tiroid bezlerinden aşırı hormon salgılanmasına yol açarak hipertiroidizme yol açar ve nedensiz kilo kaybı, kalp çarpıntısı, iştah artışı, sinirlilik, titreme, kadınlarda adet düzeninde değişiklikler gibi semptomlara neden olabilir.

ANEMİ

Düzenli C vitamini tüketimi çok önemlidir. Diğer faydalarının yanı sıra C vitamini, vücudunuzdaki azalmış sayıda veya kalitede kırmızı kan hücrelerinin bir sonucu olan anemi gibi hastalıkları önlemek için hayati önem taşıyan demir emilimine yardımcı olur. Belirtiler yorgunluk, solgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi ve kilo kaybıdır.

DİŞ ETİ HASTALIKLARI

Diş sağlığı konusunda C vitamini son derece hayati bir öneme sahiptir. Düzenli C vitamini alımı sadece dişlerinizi güçlendirmekle kalmaz, diş etlerinizi de korur. Bu nedenle, C vitamini eksikliği diş eti kanamalarına ve diş eti hastalıklarına neden olabilir.

CİLT HASTALIKLARI

C vitamini cilt sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Antioksidan özelliklere sahiptir ve sağlıklı bir cilt için çok önemli olan cilt, saç, eklemler gibi bağ dokularında bol miktarda bulunan bir protein olan kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, iskorbüt olarak da bilinen C vitamini eksikliği ayrıca cilt lezyonlarına yol açabilir. Erken belirtiler arasında küçük deri altı kanama lekeleri ve morarma eğilimi bulunur.

C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

C vitamini, vücudumuz için temel besinlerden biridir. Farklı hastalıkları önlemeye yardımcı olan bir antioksidan etki gösterir.

İşte C vitamini açısından zengin gıdalar:

Çilek

Çilekler, lif ve antioksidan kaynağıdır. 1 kase kadar çilek günlük alınması gereken C vitamini miktarının yarısını karşılar. Bu nedenle, haftada birkaç kez bir porsiyon (bir kase) çilek tüketilmesi önerilir.

Turunçgiller

Turunçgiller, C vitamini denilince akla ilk gelen besin gruplarından biridir. Zaten popüler olan portakallara ek olarak, günlük diyetinize limon, greyfurt ve misket limonu gibi narenciye ürünlerini eklemekten çekinmeyin.

Papaya

Bir porsiyon papaya (orta boy bir meyve), günlük alınması gereken C vitamini miktarının yüzde 100'ünü karşılamaya yeter. Güne daha fazla enerji ve temel besinlerle başlamak için bir smoothie veya papaya suyu hazırlayın veya yoğurtla karıştırın.

Biber

Kırmızı, yeşil ve sarı gibi çeşitli renklerde biber buluyoruz. Biberler, C vitamini ve beta karoten ile dolu bir besindir. Kalp sağlığına iyi gelen koruyucu faydaları vardır. Ayrıca gözde katarakt oluşumunu ve kan pıhtılarının oluşumunu engellerler. Özellikle kırmızı biberler C vitamini açsından oldukça zengindir.

Lahana

Lahanalar popüler sebzelerden biri değiller, ancak sağlığımız için birçok faydalı besinleri olduğu için onları bir kenara bırakmamalıyız. Bir porsiyon pişmiş lahana 80 mg'dan fazla C vitamini sağlar, ancak faydaları burada bitmez çünkü aynı zamanda K vitamini, magnezyum, folat, potasyum ve diyet lifi içerirler.

Koyu yeşil yapraklılar

Ispanak, pazı ve roka gibi koyu yeşil yapraklılar da C vitamini açısından oldukça zengindir. Salatalarınıza, çorba ve yemeklerinize ekleyebileceğiniz bu sebzelerle C vitamini eksikliğinden kolayca korunabilirsiniz.

Bunlar haricinde brokoli, kivi, rezene, üzüm, fesleğen ve Trabzon hurması da C vitamini açısından oldukça zengindir.