C vitamininin kanıtlanmış 7 faydası

Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen C vitamini açısından zengin besinler içeren bir diyet, vücutta çok daha fazlasına yardımcı olabilir...

C vitamini, vitaminler hakkında en çok konuşulanlardan biridir. C vitamini, bağışıklık geliştirme potansiyeli nedeniyle özel bir popülarite kazanmıştır. Ancak C vitamininin soğuk algınlığını kısaltma yeteneğininden öte birçok faydası daha vardır.

C vitamini vücut tarafından üretilmez ve besinlerden günlük olarak alınması gerekir. C vitamini, kırmızı ve yeşil dolmalık biber, turunçgiller, kivi, brokoli, domates ve Brüksel lahanası gibi çeşitli yiyeceklerde bulunabilir.

Yetişkin kadınların günde 75 ve yetişkin erkeklerin ise günlük 90 mg C vitaminine ihtiyacı vardır. Çoğu kişi yalnızca diyet yoluyla yeterli C vitamini alır.

C vitamininin yedi büyük sağlık yararını öğrenmek için okumaya devam edin.

KOLAJEN SENTEZİSİ UYARIR

Vücut, çevresindeki bağ dokusunda bulunan kolajen sentezi için C vitaminine ihtiyaç duyar. Yeterli C vitamini seviyeleri, kolajen üretimi için gereklidir. Kolajen vücutta en bol bulunan proteindir ve organlarımızda bulunanlar gibi bağ dokularında ve saçlarımızda, cildimizde ve tırnaklarımızda kritik bir rol oynar.

Bazı sağlık ve güzellik uzmanlarının tasvir ettiği gibi, kolajeni cildin yaşlanma karşıtı kurtarıcısı olarak biliyor olabilirsiniz. Araştırmalar, C vitamininin topikal olarak uygulanmasının kolajen üretiminin artmasına ve daha genç görünen bir cilt elde edilmesini sağladığını buldu. Çalışmalara göre artan kolajen sentezi aynı zamanda C vitamininin yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu anlamına geliyor.

DEMİR EMİLİMİNİ İYİLEŞTİRİR

C vitamininin bir başka artısı, vücuttaki demir gibi diğer vitamin ve minerallerle nasıl etkileşime girdiğidir. Demir, uygun büyüme ve gelişmeyi destekler. C vitamini, bitkilerde bulunan demir türü olan hem olmayan demirin ve hayvansal kaynaklardan gelen hem demirin daha iyi emilmesini sağlar.

BEYİN FONKSİYONUNU GELİŞTİRİR

C vitamini aynı zamanda nörotransmiter sentezinde ve bilişsel işlevde de rol oynar. Araştırmalara göre, nörotransmiterler beyinden vücudun geri kalanına mesaj göndermek için önemlidir. Ve daha fazla C vitamini, beyin fonksiyonlarının artmasıyla ilişkilendirilebilir.

KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNMAYA YARDIMCI OLUR

C vitamininin faydalarının çoğu, antioksidan özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Antioksidanlar, vücutta üretilen, hücrelere ve dokulara zarar veren uçucu ve zararlı maddeler olan serbest radikalleri etkisiz hale getirmek için hareket eder. Antioksidanlar, kanser veya kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarının gelişmesine karşı koruma da sağlayabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

C vitamininin en bilinen yararı, bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisidir. Araştırmalar, C vitamininin oksidatif strese karşı koruyarak, mikrobiyal öldürmeye yardımcı olarak ve doku hasarı potansiyelini azaltarak bağışıklık sistemini desteklediğini gösteriyor. Ayrıca C vitamini eksikliğinin enfeksiyon oranını artırdığı gösterilmiştir. C vitamini ayrıca daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilir.

KANSER TEDAVİSİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler ile dolu bir diyet yemek belli kanser türlerinde riski azaltabilir. Ancak araştırmalar doğrudan C vitamini içeriği konusunda net değildir, daha genel olarak sağlıklı beslenme önerilmektedir.

Genel olarak, C vitamininin kanserin önlenmesindeki rolü ile ilgili araştırmalar sonuçsuzdur. Ancak C vitamininin ekstra yüksek dozlarda intravenöz olarak alındığında radyasyon ve kemoterapiyi daha etkili hale getirebileceğini gösteren çalışmalar vardır. Anticancer Research'te yayınlanan bir Şubat 2019 araştırması, yüksek dozda C vitamininin kanser önleyici ilaçlarla birleştirildiğinde meme kanseri hücreleriyle savaşmaya yardımcı olduğunu buldu.

Büyük bir uyarı: Çalışma katılımcıları, insanların evde diyet ve takviyeleri almasını beklememesi gereken son derece yüksek dozlarda C vitamini alıyorlardı. Bir onkologla hasta sonuçlarıyla ilgili deneyimleri hakkında konuşabilirsiniz; tipik olarak sonuçlar bireyin kanser türü, kanserin ciddiyeti ve genel sağlık durumuna göre değişecektir.

GÖZLERİ KORUR

C vitamini göz hastalıklarına yakalanma riskini düşürebilir. Ayrıca kataraktı ve maküler dejenerasyonun yaşa bağlı ilerlemesini yavaşlatabilir. Spesifik olarak, önceki araştırmalar, günlük takviyenin bir parçası olarak günde 500 mg almanın, muhtemelen antioksidan özelliklerinden dolayı, orta derecede maküler dejenerasyonu olan kişilerde hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını bulmuştur. Yine de herhangi bir göz hastalığından muzdaripseniz en iyisi bir göz doktoru ile görüşmektir.