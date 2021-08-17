Çabuk yorulma ve aşırı halsizlik lösemi habercisi

Lösemi belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Bülent Eser, hastalık varlığında vücutta solukluk, morarma, çabuk yorulma ve halsizlik gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Löseminin halk arasında kemik iliği kanseri veya kan kanseri adıyla bilinen bir grup hastalığın ortak adı olduğunu söyleyen Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Eser, lösemilerde değişik nedenlerle kemik iliğinde düzen bozulduğunda bazı kan hücrelerinin (çoğunlukla lökositler, akyuvarlar) kontrolsüz bir şekilde çoğaldığını ifade etti.

Lösemilerin hızlı başlayan ve hızla ilerleyen tiplerine akut lösemiler adı verildiğini kaydeden Prof. Dr. Eser, akut lösemilerin akut myeloid lösemi (AML) ve akut lenfoblastik lösemi (ALL) olmak üzere iki tipi olduğunu, AML'nin her yaşta görülmekle birlikte çocukluk çağında daha nadirken 60 yaş üzerinde daha sık gözlendiğini, ALL'nin ise çocukluk çağında daha sık gözlenirken yaşlılarda daha nadir olduğunu söyledi.

BİRÇOK BELİRTİ GÖSTERİYOR

Lösemilerde en sık görülen belirtilerin normal kan hücrelerinin sayı ve işlevlerinin bozulmasıyla ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Eser, "Kırmızı kan hücreleri (eritrosit, alyuvar) azalınca kansızlık (anemi) dediğimiz durum oluşur ki bu durumda hastada aşırı halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, yüzde ve vücutta genel bir solukluk hali gözlenir." dedi.

Kan pulcuklarının (trombositler) azalmasına bağlı olarak deride morarmalar, deri içi kanamalar, burun kanaması, iç organ kanamaları ve bunlara bağlı şikâyetlerin de oluşabileceğini ifade eden Prof. Dr. Eser, beyaz kan hücrelerinin (lökosit, akyuvar) fonksiyonlarının bozulmasına bağlı yüksek ateş, tekrarlayan ve ağır enfeksiyonların da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Beyaz kan hücrelerinin sayısının çok arttığı durumlarda beyin ve kalp damarları dâhil damar tıkanıklığı belirtilerinin ortaya çıkabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Eser, "Kemik iliğinde zararlı hücrelerin aşırı çoğalmasına bağlı olarak yaygın kemik ağrıları gözlenebilir. Göğüs kemiği, diz ve ayak bileği arasında bulunan kaval kemiği gibi deriye yakın yerleşen kemikler üzerine hafifçe dokunulduğunda bile çok ciddi ağrılar oluşabilir. Kemik ağrıları lösemili çocuklarda erişkinlere göre çok daha belirgindir." şeklinde konuştu.

OBEZLERDE LÖSEMİ RİSKİ ARTIYOR

Akut lösemilerde başlıca 4 tür tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eser, bunların kemoterapi (kimyasal kanser ilaçları), radyoterapi (ışın tedavisi), hedefe yönelik akıllı ilaçlarla tedavi ve kök hücre nakli (kemik iliği nakli) olduğunu söyledi.

Tedavide başarı oranlarının löseminin tipine ve yaşa göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen Eser, "Çocuklarda yetişkinlere göre başarı oranı çok daha iyidir. 14 yaşın altındaki çocuklarda tedavi ile ortalama sağkalım oranı yüzde 90'ın üzerindeyken, 15-24 yaş arası hastalarda bu oran yüzde 70 civarıdır. 65 yaş üzeri hastaların ise yüzde 15'ten daha azı başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir." dedi.

Lösemi gelişimine yol açan önlenebilir pek çok risk faktörü olduğunu belirten Prof. Dr. Eser, iyonize radyasyon, benzen ve bazı petrokimyasal ürünlerin riski artırdığının bilindiğini söyledi. Ayrıca bazı virüsler (HTLV-1 virüsü, AIDS'e yol açan HIV virüsü gibi), sigara kullanımı ve sigara dumanına maruziyet, saç boyaları, bazı tarım ilaçları, endüstriyel kimyasal atıkların da lösemi riskini artırabilecek faktörler olduğunu ifade eden Eser, "Vücut ağırlığı da lösemi riskini etkileyebilir. Obezlerde lösemi riskinin arttığı gösterilmiştir." dedi