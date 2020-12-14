Cadı fındığı nedir, faydaları nelerdir? Cadı fındığı yağı nasıl kullanılır?

Cadı fındığı yağı adıyla oldukça dikkat çeken ve sağlıya çok sayıda faydası bulunan bir ağaçtan elde edilir. Özellikle kozmetik sektöründe tercih edilen cadı fındığı yağı nedir, nasıl kullanılır..

Cadı fındığı, Kuzey Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerine özgü ağaç benzeri bir bitkidir.

Genellikle bitkinin kabuğundan ve yapraklarından elde edilen cadı fındığı özü kullanılır. Bitki hasat edildikten sonra, kabuk ve yapraklar bitkinin kimyasal bileşiklerini ortaya çıkarmak için damıtılır.

16. yüzyılda kızılderililerin yaralarını, kaynattıkları ağaç kabuklarının suyunu sürerek tedavi ettikleri söylenir.

Amerikalılar kızılderililerden gördükleri bu uygulamayı yerleşik hayata geçtiklerinde ilk olarak erkek berberlerde uygulamaya başlanmıştır. Tıraş esnasında oluşan kesikler için kanamayı azaltmak ya da tıraş sonrasında rahatlama için cadı fındığını kullanmışlardır.

CADI FINDIĞI YAĞI NASIL KULLANILIR?

Yapraklarının kaynatılması, kabuğunun kaynatılması gibi işlemler yapılabilir. Bunun dışında direkt olarak cadı fındığının kullanımında merhem yapılması da söz konusu oluyor.

Yapraklarından merhem yapılabilir. Cadı fındığının kullanım alanlarının yaygın olduğu şekillerden biridir. Direkt olarak merhem olarak sürülmesi, istenen bölgelerde etkili olmasına destek olabilir. Merhemi yaparken yaprak ve kabukların kullanımı söz konusu olabilir. Ayrıca farklı karışımların da eklenmesi ile merhemin yapılması sağlanabilir.

Çay:Bitkinin direkt olarak tek başına çay olarak kullanımı söz konusu değil. Ancak farklı bitki çaylarının içine karıştırılması, direkt olarak kullanımının da sorunsuz şeklide gerçekleşmesi demektir. Az miktarda yaprak ile bitki çaylarında kullanımı sağlanabilir. Etkili olması açısından karıştırıldığı bitkilerin de etkisine bakılarak hareket edilebilir.

CADI FINDIĞI FAYDALARI

İçerisinde bol miktarda Oleik Air, Linoeik Asit, Palmitoleik Asit, Omega 3, Omega 6 ve Omega 7 bulunduran cadı fındığı yağının sağlığa faydaları oldukça fazladır: