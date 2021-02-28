5 yıl önce üretici tarafından toplanıp yerlere atılan kayısı çağlasının kilosu, bugünlerde 100 liradan satılıyor. Peki, çağla nedir, faydaları nelerdir? Çağla hangi hastalıklara iyi gelir?

Kayısı ağaçlarında seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlasının ekşimsi ve lezzetli tadı keşfedilince değer kazandı.

Kilosu 100 liradan satış gören çağla, özellikle aş eren hamile kadınlar tarafından talep görüyor.

Peki, insan sağlığına oldukça faydalı olan çağla nedir, faydaları nelerdir? Çağla hangi hastalıklara iyi gelir? İşte, çağla hakkında bilmeniz gerekenler..

ÇAĞLA NEDİR?

Adeta bir vitamin deposu olan Çağla, çiğ tüketilebilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Mayhoş tadı sayesinde tencere yemeklerine ve salatalara çok yakışan çağlanın bazı yörelerde salamurası ve turşusu yapılabilmektedir.

B vitamini, Cvitamini ve E vitamini, protein, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve selenyum açısından oldukça zengin olan çağla, zeytinyağının içerdiği tekli yağ asitlerini de içinde barındırmaktadır.

ÇAĞLANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sadece bahar mevsiminde olmak üzere 20 gün görülebilen bir meyve olan çağla, kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış halidir. Baharı müjdeleyen ekşi ve nahoş tatlı bir meyve olan çağlanın faydaları saymakla bitmez.

Mevsim geçişlerinde vücutta yaşanan sıvı dengesizliğine fayda sağlayan çağla, günlük su miktarının yüzde %40’ını sağlayacak sıvıya sahiptir. Günde bir tabak tüketilerek vücudun bu ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

Bilinen başlıca faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

Kolesterolü düşürür ve kolesterolün düşmanıdır.

Safra kesesinde taş oluşumunu önlemektedir.

C vitamini kaynağıdır.

Tansiyon dengeleyici özelliğe sahiptir.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Güçlü bir antioksidandır.

Kas kasılmaları ve krampları giderir.

İltihap oluşumunu engeller.

Kalp ve damar sağlığı açısından yararlıdır.

Doyurucu bir besin olduğu için diyet besini olarak tercih edilir.

Mayhoş tadı ve yüksek lif oranı sayesinde glisemik indeksi düşüktür.

Makyaj temizleme, tırnak, el ve ayak bakımında kullanılmaktadır.

Hamile kişilerin sütünü artırır ve bebeklerin gelişimine yardımcı olur.

Uykusuzluk, baş dönmesi gibi belirtileri azaltır.

Kulak ağrılarını dindirir.

Sinirleri güçlendirir.

Bronşit, boğaz yanması, boğaz ağrısı ve akciğer hastalıklarına iyi gelir.

ÇAĞLA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

C ve E vitamini ile selenyum içeren çağla meyvesi, hem kanserden korumakta hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük bir destek sağlamaktadır. Yüksek magnezyum oranı sayesinde kalp hastalıklarına karşı bir kalkan görevi görür.

Çağla, içerdiği E vitamini sayesinde sivilce ve akne oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Çağla meyvesinden elde edilen maske, kırışıklıkları ve yaşlanmayı azaltmaktadır.

Çağlanın içeriğindeki selenyum ve fosfat, kıştan ilkbahara geçiş sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. C vitamininin antioksidan etkisi ile vücutta biriken tüm serbest radikalleri idrar yoluyla atmaya yardımcı olmaktadır.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunan çağla, yüksek lif oranına sahiptir. Bu yüksek lif oranı sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırarak probiyotik etki sağlamaktadır.