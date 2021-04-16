Cam Gibi Pürüzsüz Dudaklar

Dudak dolgusu 10-15 dakika süren kısa bir uygulamadır. Sonuçları hemen görmek mümkündür.

Yaşlanma, uzun süre güneşe maruz kalma ve hormonal değişiklikler gibi çeşitli faktörler dudakların hacim kaybetmesine neden olabilir. Dudaklardaki hacim kaybı dudakların ince görünmesine neden olur. Dudak dolgusu, dudaklardaki hacim kaybını yerine koyan bir uygulamadır. Yaklaşık bir yıla kadar süren sonuçları ile gözle görünür bir fark yaratır. Dudak dolgusu amacıyla hyaluronik Asit içeren ürünler kullanılır. Hyaluronik asit vücutta bulunan doğal bir maddedir ve dudak hacminin artmasına yardımcı olur.

Son zamanlarda adından oldukça fazla söz ettiren Cam Dolgu ile doğal görünüme sahip daha hacimli, daha genç, daha canlı dudaklara sahip olmak mümkün.

Cam Dolgu™ ile Doğal Dudaklar

Dudak şeklinden, yapısından, hacminden memnun olmayan kişiler için dudak dolgusu ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Her geçen gün daha fazla kişi dudak dolgusundan yararlanıyor. Dudak dolgusunda kişinin yüz yapısına uygun dudak biçimlendirme elbette çok önemli.

Cam Dolgu, kişinin doğal ve karakteristik özelliklerini korurken görünümünü geliştiren çözümler sunuyor. Hem dudaklar hem yüzün diğer alanları için doğal güzellik standartlarını teşvik ediyor. Yüksek elastikiyet kabiliyeti ile sonuçların son derece pürüzsüz ve doğal olmasını sağlıyor. Cam Dolgu ile dudak dolgusu yaptırdıktan sonra elle düzeltmeye gerek kalmıyor. Dokuda homojen olarak parçalandığı için dudaklar hem son derece pürüzsüz görünüyor hem de dudaklara dokunulduğunda pürüzsüzlük hissediliyor.

Dudak dolgusu yaptırmak isteyenler genel olarak dört ana grupta toplanır:

- Dudak volümünü arttırmadan sadece daha canlı, daha kırmızı, daha yumuşak ve daha genç dudak isteyenler

- Dudaklarında hafif bir dolgunluk ve dudak konturu isteyenler

- Dolgun ve cesur dudaklara sahip olmak isteyenler

- Dudaklarındaki yapısal şekil bozukluğunu düzelttirmek isteyenler

Cam Dolgu yukarıda sıralanan tüm istekleri karşılamak için farklı konsantrasyonlarda hyaluronik asit içeren ürünlere sahip. Doğal görünümü bozmadan herkesin beklentilerini karşılamaya yardımcı olmak için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Cam Dolgu yüzün diğer alanları, dekolte ve ellerde de kullanılmaktadır.

Dudak Dolgusunun Avantajları

Dolgu uygulamaları sadece yüze, dudaklara hacim vermek amacıyla uygulanmıyor. Dolgu denince akla hemen abartılı volüm verilmiş dudaklar, aşırı şişirilmiş yanaklar geliyor. Oysa günümüzde dolgu uygulamaları birçok estetik problemin giderilmesinde, yüz asimetrisini düzeltilmesinde ve hatta lifting amacıyla da uygulanıyor. Herhangi bir kaza sonucu gelişen veya doğuştan var olan dudak şekil bozukluklarının giderilmesi amacıyla da dudak dolgusundan yararlanılıyor. Gülerken üst diş etlerinin görünmesi de dudak dolgusu ile engellenebiliyor. Ayrıca dudak kenarları hafif yukarı kaldırılarak aşağı dönmüş dudak köşelerini de dudak dolgusu ile düzeltmek mümkün.

Yukarıda saydığımız birçok estetik kusurun giderilmesinde ve dudaklara daha cesur görünüm kazandırmada dudak dolgusundan her geçen gün artan oranda yararlanılıyor.

Dudak dolgusu 10-15 dakika süren kısa bir uygulamadır. Sonuçları hemen görmek mümkündür. Dudak dolgusundan sonra dudak görünümünden memnun olmayan kişiler için ortalama 6-12 ay sonra dudaklarının eski görünümüne kavuşacağını bilmek de avantajları arasındadır. İstendiğinde bu kadar süre beklemeden dolguyu hekime erittirmek de mümkün.

Dudak Dolgusu Güvenli Midir?

Dudak dolgusu uzman bir hekim tarafından güvenli ürünlerle uygulandığında son derece güvenli bir uygulamadır. Uygulama alanında birkaç gün sürebilen şişlik, kızarıklık ve bazen morarma dışında ciddi bir yan etki riski yoktur.

Cam Dolgu uluslararası standartlarda üretilmiş, CE belgeli tıbbi cihaz kategorisinde bir üründür. Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kayıtlıdır. Tüm Cam Dolgu ürünleri, vücut ile uyumlu biyolojik fermantasyonla elde edilmiş hyaluronik asit içerir. Yüksek saflıkta hyaluronik asit cam enjektör içerisindedir. Cam Dolgu, partikül içermeyen yüksek elastikiyet kabiliyetine sahip homojen bir jeldir. Bu sayede uygulama güvenli, sonuçlar doğal ve pürüzsüzdür.

Cam Dolgu hakkında detaylı bilgi için www.camdolgu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.