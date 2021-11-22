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    Cam şişelerdeki metal kapaklar Alzheimer riskini artırıyor

    Tek kullanımlık cam ya da plastik su şişelerin uzun süre kullanılması Alzheimer başta olmak üzere ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 15:21
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    Cam şişelerdeki metal kapaklar Alzheimer riskini artırıyor

    Plastik şişelerin hem sağlığa hem de çevreye olan zararlarına karşılık cam su şişelerine olan ilgi de arttı. Cam şişelerdeki metal kapaklarda korozyon oluşmasına bağlı olarak açığa çıkan metalin vücuda zararlı etkileri vardır.

    Metal ve alüminyum kapaklardaki metal iyonlar bizim için önemli bir sıvı olan suya geçebiliyor. Alüminyum da suya geçerek birçok hastalığa neden olabiliyor, bunlardan bir tanesi de Alzheimer hastalığıdır. Su içerken sağlığınızı korumak için tek kullanımlık şişelerden uzak durun!

    Cam şişelerdeki metal kapaklar Alzheimer riskini artırıyor #1

    HORMONLARI TAKLİT EDİYOR

    Alınan su şişelerini üreticiler ‘kullan at’ şeklinde olmasını söylüyor. Bizler de hayatımızın birer parçasıymış gibi sürekli kullanıyoruz. Bunları sürekli kullanmak da insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

    Kapakların sık kullanımı, çok sık açılıp kapanması tehlike yaratıyor. Alüminyum kapağı çok sık kullanıp açıp kapattığımız zaman bir beyaz peçeteyle etrafını sildiğimizde o alüminyumu somut olarak gözle görebiliyoruz.

    Plastiğin daha sert ve parlak görünmesini sağlayan BPA dediğimiz insan sağlığı için zararlı madde var. Özellikle östrojen gibi hormonların yerini alıp taklit edebiliyor. Çeşitli kalp hastalıklarından, büyüme bozukluklarına kadar birçok sağlık problemine sebep olabiliyor.

    Cam şişelerdeki metal kapaklar Alzheimer riskini artırıyor #2

    BAKTERİ KOLONİLERİNE RASTLAYABİLİRİZ

    Plastik cam şişeye göre daha risklidir. Kapağın contası dediğimiz plastik kısmında yoğun miktarda bakteri kolonilerine rastlayabiliriz. Bu bakteriler hastalıklara sebep olan patojen bakteriler oluyor. Durağan suda bakteri üreme gözlemleniyor.

    Plastik şişeleri hayatımızın bir parçası şeklinde değil de kullanıp atmalıyız. Plastik şişeleri kullanırken ısı ve güneş ışığına maruz kalmaması gerekir. Patojen bakterilerin ürememesi için de çok sıklıkla kapakların değiştirilmesi gerekir. Cam şişe kullanacaksak da kapakların sıklıkla değişmesi gerekmektedir. Aynı şey, konserveler için de geçerlidir.

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