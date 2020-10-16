Çam ve Sakura nedir? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ismi verilen Sakura'nın anlamı nedir?

Çam ve sakura ağacı ismiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Pek çok vatandaşın anlamını merak ettiği kelimelerden birisi olan çam ve sakura, internet üzerinden araştırılıyor.

Mayıs ayında açılan şehir hastanesinin adı olarak belirlenen çam ve sakura ne demek? İşte, Japon kültürünün önemli bir parçası olan sakura ve Türk toplumunun yakından tanıdığı çam hakkında detaylı bilgiler...

SAKURA NE DEMEK?

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Sakura’lar Japonya’nın doğal zenginliği olarak sınıflandırılır. Bu sebeple ağacın ya da tohumunun ülke dışına çıkartılması yasaklanmıştır. Sadece belli sebeplerle 9 ülkeye gönderilmiştir. Evrensel dostluğu geliştirmek, başka ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla hediye edilir.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya'da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya'nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.

ÇAM NEDİR?

Hastanenin adından biride olan “Çam”dır. Çam, orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen addır. Türkiye’de yaygınca bulunan çam, kokusuyla da öne çıkar. Türkiye'de beş çam türü bulunur. Bunlar; sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam ve fıstık çamı. Çam ağacı sonbaharda yapraklarını dökmezler.

NEDEN SAKURA ADI VERİLDİ?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 21 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinden tam kapasiteyle hizmete açıldı. Hastane Japon şirketi Sojitz Corporation kredisiyle yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs'taki açılış töreninde, “Türk- Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. İsmini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. İsmi ile uyumlu olması için hastanenin etrafını çam ve Sakura ağaçları ile donattık. Bunlar bizim dostluğumuzu sembolize eden adımlar oluyor. Bu hastane Türk ve Japon işbirliğinin bir dayanışmasıdır...” ifadelerini kullandı.