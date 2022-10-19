66 yaşındaki bir kadın, ‘Miniperk’ yöntemiyle böbrek ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyatta, taş parçası, küçük bir delikten yaklaşık 100 parçaya bölünerek alındı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan Nesibe Işık (66), 5 gün önce Çanakkale Onsekiz Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Üroloji Bölümü’ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Nesibe Işık’ın yapılan tetkik ve kontrollerinde, sol böbreğinde büyük bir taş parçası olduğu tespit edildi.

Ameliyata karar verildi.

Taş, 100 parçaya bölündü

Üroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak ve ekibi tarafından Çanakkale’de ilk kez uygulanan ‘Miniperk’ yöntemiyle Nesibe Işık ameliyat oldu.

Işık’ın böbreğini kaplayan taş, parçalandı.

Yaklaşık 100 parça taş, böbrekte küçük bir delik açılarak alındı.

Sağlık durumu iyi

Hastanın böbreğinin içerisini tamamen dolduran, bilimsel olarak ‘geyik boynuzu’ olarak adlandırılan dev böbrek taşını sıkıntısız bir şekilde aldıklarını belirten Dr. Sancak, “Hastamızın böbrek fonksiyonları da sınırda çalışmaktaydı. Bu nedenle hastamıza ve böbreğe daha az hasar verecek, Çanakkale’de ilk kez uygulanan ‘Miniperk’ yöntemini kullanarak, küçük bir delikten böbrek taşlarının tamamını temizledik. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve bilimsel yöntemler hep daha az zarar veren, daha küçük kesi ile yapılan cerrahilere doğru değişim göstermekte. Biz de ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı olarak, bu teknolojiye ayak uydurma çabasındayız. Hastamızın şu an sağlık durumu gayet iyi, çok kısa zamanda toparlandı.” dedi.

Çanakkale’de kadının böbreğindeki taş, 100 parçaya ayrılarak çıkarıldı VİDEO



“Ev temeli yapacak kadar taş vardı”

İHA'ya konuşan ve böbreğinden bir avuçtan fazla taş çıkan Nesibe Işık ise “Bazı rahatsızlıklarım vardı ve bu rahatsızlıklarımın böbreğimdeki taşlardan kaynaklandığını bilmiyordum. Önce Çan Devlet Hastanesi’ne ardından da ÇOMÜ Hastanesi’ne geldim. Burada yapılan muayenede böbreklerimin filmi çekildi ve çok büyük taşın olduğu görüldü. Bir süre sonra böbrekteki büyük taş böbrek kanalına çıkınca, doktorum böbrek taşının alınması gerektiğini söyledi. Doktorum bana ameliyat günü verdi ve ameliyat günü geldik ameliyata girdik doktorum büyük böbrek taşını aldı, Allah ondan razı olsun. Ameliyattan sonra böbreğimden çıkan taşı gördüm. Neredeyse ev temeli yapacak kadar taş vardı. Şikayetlerim kalmadı. Allah hocamızdan razı olsun.” diye konuştu.