Çanakkale'de yaşamaz denilen Umut bebek hayata tutunmayı başardı

Çanakkale'de anne karnındayken hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konulan Umut bebek, yeniden hayata tutundu.

Çanakkale'de yaşayan Merve Hakkı Doğan Gümüşay çiftinin bebekleri Umut, hayata tutunmayı başardı.

Anne karnındayken hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konulan Umut bebek, doğduktan 2 gün sonra yapılan operasyonla kurtuldu.

KAPI KAPI GEZDİLER

Umut bebek için yaşamaz denilirken, anne ve baba onu kucaklarına almak için kapı kapı dolaşmaya başladı. Anne ve babanın çabaları sonuç verirken, mutlu haber Bursa’dan geldi. Umudunu koruyan aile bebeğin ameliyatı için Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Seçici ile bir araya geldi.

Gerekli tetkiklerden sonra doğumu beklenen Umut, dünyaya gözlerini açtığı ikinci gün ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren Umut, hayata tutunmayı başardı.

BAŞARILI GEÇEN OPERASYON HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Yaptıkları ameliyat hakkında bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Seçici, “Hipoplastik sol kalp sendromu, kalbin sol tarafının ve kalpten çıkan aort damarının ileri derecede gelişme eksikliği olması durumudur. Doğumsal kalp hastalıkları grubundaki en riskli hastalıktır. Doğumsal kalp hastalıklarının yüzde 1’ini oluştururken, bu sebepten hayatını kaybeden hastaların yüzde 25’ini oluşturmaktadır.

Bu hastalarda tüm vücuda kan pompalama işini kalbin sağ tarafı üstlenir. Vücut dolaşımı, normalde anne karnında iken açık olup doğduktan sonra kapanan akciğer atar damarı ile aort arasında bulunan yan yol (duktus damarı) ile sağlanır.

Eğer duktus damarı kapanırsa hasta hayatını kaybeder. Duktus damarını açık tutmak için damardan ilaç verilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak için doğumdan önce teşhis çok önemlidir. Doğum planlaması ona göre yapılır ve yenidoğan, çocuk kardiyoloji ve çocuk kalp damar cerrahisi bölümleri hazırlıklı olur” ifadelerini kullandı.





"3 AŞAMALI AMELİYAT YAPILIYOR"

Bu hastalara 3 aşamalı ameliyat uygulandığını ifade eden Seçici, “İlk aşama norwood ameliyatı olarak adlandırılır ve oldukça kompleks bir ameliyattır. İkinci ameliyat ise 4-6 aylık iken, son ameliyat ise 4 yaşlarında uygulanır.

Umut bebeğin teşhisi anne karnında konulduğundan doğar doğmaz duktus damarını açık tutmak için ilaç başlandı. Yapılan ekokardiyografisinde hipoplastik sol kalp sendromunun çok ağır formu olduğu görüldüğü için bebek 2 günlük iken ameliyata alındı. Ameliyat başarılı bir şekilde geçekleştirildi.

Yoğun bakım sürecinin de sorunsuz atlatan Umut bebek, çok hızlı bir toparlanma süreci geçirdi. Böyle bir hasta için kısa sayılabilecek bir sürede, iki hafta içinde şifa ile taburcu edildi. Bunun haklı mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

