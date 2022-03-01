Canan Karatay: Kuyruk yağ yerseniz, ömrünüz uzun olur

Uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur” dedi.

Ezber bozan açıklamaları ile sık sık gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yaşam için tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Karatay, açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

“Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.”

“ŞEKERSİZ OLMAK KAYDI İLE BOL BOL ÇAY İÇEBİLİRSİNİZ”

Vatandaşlara bol bol çay içmeleri tavsiyesinde bulunan Karatay, "Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum." ifadelerini kullandı.

"KUYRUK YAĞI YERSENİZ ÖMRÜNÜZ UZUN OLUR"

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle devam etti:

"Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar."