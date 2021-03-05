Çankırı'da sigaradan bacağını kaybeden Buerger hastası Yaman, yaşadıklarını anlattı

Genellikle sigara içenlerde görülen "buerger hastalığı" nedeniyle sağ bacağını diz altından kaybeden 49 yaşındaki İsmail Yaman, yaşadığı zorlukları anlattı.

Çankırı'da arkadaş çevresi nedeniyle 16 yaşlarında sigara içmeye başlayan Yaman, yaklaşık 30 yıl bu alışkanlığını sürdürdü.

İlerleyen yıllarda sağlık sorunları yaşamaya başlayan Yaman'ın, çoğunlukla sigara içenlerde görülen bu hastalık nedeniyle 2013'te ayak baş parmağı, 2019'da da sağ bacağı diz altından kesildi.

Evli ve 2 erkek çocuk sahibi Yaman, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ayak baş parmağı kesildikten sonra yanındaki parmakların eridiğini söyledi.

BACAĞINI KURTARAMADI

Bacağının da kurtarılamadığını dile getiren Yaman, "Sigara gerçekten zararlı. Ekim 2020'de babamı kaybettim. Babam 50 senedir sigara içmiyordu ama zamanında içmiş. Hastaneye gittiğimizde, kapıdan girdiğinde doktor 'Kaç paket sigara içiyor?' diye sordu. Sigaranın 50 yıl sonra da olsa illa bir şeyi çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ VE AİLESİNİ DÜŞÜNEN SİGARA İÇMESİN"

Yaman, "Emekliyim, aldığım para ancak mutfak ihtiyaçlarına gidiyor. Çalışmam lazım ama çalışamıyorum. Şimdi nereden iş isteyeyim bu vaziyette. Mesleğim zaten inşaatçılıktı. Her konuda rahatsız ediyor. İnsanlar kendini, annesini, babasını, eşini, çocuklarını düşünüyorsa sigara içmesin." dedi.

"KEŞKE SAĞLIĞIM YERİNDE OLSA"

Ayağının kesilmesinin hayatını değiştirdiğini dile getiren Yaman, "Bu hastalıktan önce çıkıp gezebiliyordum, şimdi gezemiyorum. Sağlığım yerinde olsa da keşke çalışabilsem ama engelliyor." diye konuştu.

BUERGER HASTALIĞI

Buerger, tıp dilindeki adıyla Tromboanjiitis Obliterans(TAO), halk arasında da Budama Hastalığı olarak bilinen ve sigara tiryakisi genç erkekleri tehdit eden periferik arter hastalığıdır. Buerger hastalığı, atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşumu meydana getirir.

Meydana gelen tıkanmalar neticesinde el ve ayak gibi uzuvlar beslenemediğinden bu bölgelerde yaralar oluşur ve ilerleyen süreçte bu bölgeler kangrene dönüşerek çürüyebilir.

Bunun sonucunda da el ve ayakların ampute edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğabilir.