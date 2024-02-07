Çarşafın altına sabun koyun, o dertten kurtulun...

Huzursuz bacak sendromu, uyku sırasında bacaklarda rahatsızlık hissi yaratan bir durumdur.
Huzursuz bacak sendromunun altında yatan nedenler arasında sinir sistemindeki anormallikler, Parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği, diyabet gibi sağlık sorunları, bazı ilaçlar ve gebelik yer alabilir.
Ancak rahat bir uyku için umutsuzluğa kapılmaya gerek yok.
Dr. Mehmet Öz, bu sorunu hafifletmek için doğal bir yöntem öneriyor.
Huzursuz bacak sendromu yaşayanlar, uyumadan önce bu yöntemi deneyebilir…
Çarşafın altına lavanta sabunu koyun
Amerika'da yaşayan ünlü Türk doktor Mehmet Öz, huzursuz bacak sendromuyla başa çıkmak için doğal bir çözüm öneriyor.
Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, sabunun içeriğinde bulunan sodyum klorürün ciltten vücuda geçtiği biliniyor.
Dr. Mehmet Öz, kas gevşetici özelliğiyle bilinen lavanta sabununu düzenli olarak kullanmanın huzursuz bacak sendromuyla mücadelede etkili olabileceğini belirtiyor.