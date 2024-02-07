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Çarşafın altına sabun koyun, o dertten kurtulun...

Çarşafın altına sabun koyun, o dertten kurtulun... Temizlik için kullandığımız sabunun birçok alanda işimize yaradığını biliyor muydunuz? Bu yöntemi daha önce kimse duymamıştı. Yatağınızın altına bir kalıp sabun koyun bakın ne işe yarıyor…