Çatlak dudaklar ve kuru ciltler için ipuçları

Mevsim geçişlerinde ve özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan çatlamış dudaklar ve kuru cildi birkaç basit ipucuyla önleyebilmek mümkün.

Soğuk sonbahar, kış ve ilkbahar günlerinde birçok insan cilt kuruluğu ve dudak çatlaması yaşar. Bunun birkaç nedeni vardır. Birincisi, soğuk ve kuru olan havanın nemi daha azdır ve suyun ciltten daha hızlı buharlaşmasına neden olur. İkincisi, iç mekanlardaki ısıtma cildinizi kurutur ve bu da kuru cilde, dudak çatlamasına ve bazı durumlarda burun kanamalarına neden olabilir. Üçüncüsü, cildinin çoğu sıcak giysilerle kaplandığı için birçok kişi kış aylarında losyon kullanmaz. Ve son olarak, insanların soğuktan geldiklerinde ısınmak için aldıkları sıcak duşlar da cildin daha hızlı kurumasına neden olur.

Dudak çatlaması ve cilt kuruluğuna yatkınsanız, işte size yardımcı olabilecek birkaç ipucu ve püf noktası.

BOL SIVI TÜKETİN

Soğuk havalarda, daha sıcak havalarda olduğunuz kadar susuz hissetmeyebilirsiniz, ancak bol miktarda sıvı içmek önemlidir. Yeterli su içmek genel sağlığınız için iyidir ve cildinizin kurumasını ve çatlamasını önler. Günlük içmeniz gereken sıvı miktarı kilonuza ve aktivite seviyenize bağlı olarak değişir, ancak genel bir kural olarak her kilogram için 30 ml sıvı içilmesi önerilmektedir. Kafein veya alkol içeren içecekler sıvı kaybını hızlandıran diüretikler olduğundan bunlardan kaçınmak veya sınırlamak akıllıca olacaktır.

OMEGA-3 ALIMINIZI ARTIRIN

Omega-3 yağ asitleri, cilt hücrelerinin etrafında suyu içeride tutan ve tahriş edici maddeleri dışarıda tutan bir bariyer sağlayarak cildinizin nemli kalmasını sağlar. Bir takviye alarak veya diyetinize daha fazla fındık, yağlı tohum, bitki bazlı yağlar, soya fasulyesi ve yağlı balık ekleyerek omega-3 alımınızı artırabilirsiniz.

DUŞLARINIZI DAHA KISA VE DAHA SERİN TUTUN

Soğuk havalarda dışarıda vakit geçirdikten sonra uzun, sıcak bir duş almak cazip gelse de bu aslında cilt kuruluğuna neden olan etmenlerden biridir. Dermatologlar, duşlarınızı 10 dakika veya daha az ile sınırlandırmanızı ve ılık su kullanmanızı önermektedir.

KORUYUCU KIYAFET GİYİN

Soğuk, kuru havaya maruz kalan cilt daha hızlı susuz kalacaktır. Bu nedenle, ne zaman dışarı çıkarsanız, cildinizin mümkün olduğunca fazlasını örtün. Şapkalar, eşarplar, eldivenler, paltolar, uzun kollu gömlekler, uzun pantolonlar, çoraplar ve botlar, sıcaklıklar düştüğünde cildinizin nemli kalmasına yardımcı olabilir.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Cildinizin çoğu sıcak giysilerinizde görünmese de, günde en az bir kez nemlendirici sürmeyi unutmayın. Yüksek yağ içeriğine sahip kokusuz bir nemlendirici kullanmak en iyisidir, çünkü bu sadece cildinizi yeniden nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda nemin cildinizden çıkmasını da önler.

DUDAKLARINIZA İYİ BAKIN

Çatladığında dudaklarınızı yalamak cazip gelse de, bu aslında onları daha çok çatlatır. Bu nedenle, kuruduklarında yalama dürtüsüne direnerek dudaklarınıza iyi bakın. Dudak kremini ceplerinizde, arabanızda, çantanızda, banyonuzda vb. saklayın, böylece dudaklarınız kurumaya başladığında her zaman kolayca ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, dışarıdayken sık sık dudak balsamı uygulamayı unutmayın. Kayak gibi açık hava kış aktiviteleri yapıyorsanız, SPF içeren bir dudak kremi kullanmayı düşünebilirsiniz. Herhangi bir alkol içeren dudak kremlerinden kaçının . Bu bileşenler anında bir soğuma hissi sağlayabilir, ancak sonunda cildi dudaklarınızda ve çevresinde tahriş ederek daha fazla kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.

EVİNİZİN İÇİNİ ILIK TUTUN

Evinizin içindeki hava ne kadar sıcak olursa, cildiniz o kadar hızlı kurur. Çünkü su, sıcak yüzeylerden soğuk yüzeylere göre daha hızlı buharlaşır. Durum bu olduğundan, evinizin içini daha düşük bir sıcaklıkta tutmayı düşünün. Üşüyorsanız, ısıyı yükseltmek yerine bir battaniye kullanın veya bir kat giysi daha giyin.