Çaya limon eklemenin inanılmaz etkileri

Çay ve limonun faydaları saymakla bitmezken, bu ikisini her gün içmek vücuda ekstra katkılar sağlıyor. Bu muhteşem ikili, vücuttaki demir oranının artmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'de çayı sevmeyen ve günde en az bir ya da birkaç öğün içmeyen yoktur...

Akşam yemekten sonra aileleri bir araya getiren ve sohbetin en doyulmaz anlarına eşlik eden çay, faydaları ile öne çıkıyor.

Kalp sağlığını destekleyen çay, bu sorunu yaşayanların iyileşmesine yardımcı oluyor ve felç gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Ayrıca düzenli ve dengeli çay içmenin cilt, prostat, akciğer ve meme kanserine karşı savaştığı biliniyor. 2014 yılında yapılan bazı araştırmalar, siyah çayını önemini bir kez daha ortaya koyduç

Ayrıca yine hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda; çay bileşiklerinin cilt, akciğer, ağız boşluğu, yemek borusu, mide, karaciğer, prostat ve diğer organların karsinojenezini azaltmaya yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Siyah çayın bu faydalarına C vitamini deposu limonu eklediğimizde, ekstra yararlar sağlayabiliriz. Limon aynı siyah çay gibi birçok faydayı ve vitamini içerisinde barındırmasıyla meşhur.

Peki, Her gün limonlu çay içerseniz ne olur? Limonlu çayın faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

LİMONLU ÇAYIN FAYDALARI

Ağız içinde enfeksiyon riskini azaltarak diş eti arasında kalmış besinlerin çürümesini önler.

Vücut ağrısı ve balgam gibi rahatsızlık belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Burnunuzdan daha rahat bir şekilde nefes almanızı sağlar.

Vücudu C vitamini açısından destekler ve C vitamini takviyesi sağlar. C vitamini cilt parlaklığı için idealdir.

Bağışıklığı güçlendirerek virüslere karşı dirençli hale getirir. Ayrıca mide içindeki asit oranını temizler.

Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık sorununu azaltır. Bu nedenle mide rahatlar ve rahatsızlanmanın önüne geçilmiş olur.

Diş yüzeyinin kararmasını engeller. Tükürük bezlerinin çalışmasını artırır. Ağız kokusuna iyi gelir ve fresh bir etki bırakır.

Ağız içinde enfeksiyon riskini azaltarak diş eti arasında kalmış besinlerin çürümesini önler.

Boğazda virüslerin ve bakterilerin çoğalmasını engeller. Bu durum kış aylarında hastalıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Ölü deri hücrelerini yok etmeye ve cildi gençleştirmeye yarayan büzücü özelliklerle doludur. Bu nedenle cilt için bulunmaz bir nimettir.

Bunun yanında; akne, sivilce ve egzama ile etkili bir şekilde mücadele eden ve genel cilt sağlığını destekleyen anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Vücuttaki serbest radikallerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Yani vücutta herhangi bir pislik kalmasının önüne geçer.

Özellikle karın çevresi yağlanmasını azaltırken, yağ yakımını destekler. Ödemi atar ve kilo vermeye yardımcı olur.