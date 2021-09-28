Çaykoliklere: Çayınızı zenginleştirecek 6 lezzet

Çay içmekten vazgeçemiyor bir de değişik tatları denemeyi seviyorsanız, tavsiyelerimiz yüzünüzü güldürecek. İşte çayınıza mükemmel bir lezzet verecek doğal aromalar...

Soframızın tacı, dertlerimizin ortağı, kahkalarımızın yancısı, muhabbetimizin tadı tuzu: Siyah çay...

Türkiye çaysız, çay da Türk'süz olmaz derler. Çay içmeyince eli ayağı titreyenler, başı ağrıyanlar bile vardır. Bir fincan alıp uzanarak yudumlamanın tadını da başka hiçbir şey vermez.

Klasik olanı her daim favoridir ancak değişik tatları denemeyi sevenler için lezzet zenginleştirecek birkaç önerimiz var.

Siz de çay tüketmeyi çok sevenlerdenseniz bu sevgiyi artıracak

önerilerimizi denemenizi isteriz. İşte, siyah çaya ya da herhangi bir bitki çayına çok yakışıp damaklarınızı şenlendirecek 6 lezzet...

EN FAVORİ: KARANFİL

Karanfilin öne çıkan faydaları arasında ağız sağlığı ve kan şekerini düzenlemesi bulunuyor. Demlediğiniz çaya demini almadan önce 1 adet karanfil atarsanız, mükemmel bir aroma verecektir.

TALİBİ ÇOK: LİMON

Çayı limonsuz içmem diyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Hem bağışıklık sistemini korumak hem de vitamin kaynağı açısından limonlu çay değerli alternatiflerden.

ŞİFALANDIRIR: ZENCEFİL

Soğuk algınlıklarının en iyi, en doğal ilaçlarından biri olan zencefil; aynı zamanda hoş bir aromaya sahiptir. Siz de çayınıza toz ya da taze zencefil katarak farklı bir aromatik lezzet kazandırabilir, çay keyfinizi katlayabilirsiniz.

YAKIŞIR: TARÇIN

Tarçın aromasının yakışmadığı pek az şey vardır. Kimi zaman toz halinde tatlı üzerinde kimi zamansa çubuk halinde içme suyu içinde bambaşka bir lezzet deneyimi sunar. Bu kez mis kokulu tarçınları çayınızın içine katmanızı öneriyoruz.

FERAHLATICI: NANE YAPRAĞI

Ferahlatıcı etkisiyle nane yaprağı sinüslerinizi açmaya yardım ederken çayınızın içerisinde de faydaları ve aroması zenginleşecektir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Kan basıncını dengeleme, kanser, diyabet ve benzeri birçok hastalıktan koruyan hindistan cevizi yağı, farklı çay deneyimlerinize eklenebilir.