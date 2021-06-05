CDC: ABD’de 12-17 yaş arası gençlerde koronavirüs kaynaklı hastaneye yatışlarda artış var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de 12-17 yaş arasındaki gençlerde koronavirüs kaynaklı hastaneye yatışlarda artış olduğunu belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs salgınına ilişkin haftalık raporunu yayınladı.

12-17 YAŞ ARASINDAKİLERİN HASTANEYE YATIŞLARINDA ARTIŞ VAR

Rapora göre, ülkede 12-17 yaş arasındakilerin koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlarında artış var.

Rapordaki verilere göre, 1 Ocak-31 Mart 2021 arasında koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 12-17 yaş arasında 204 genç bulunurken, bunların yaklaşık 3’te 1’inin yani yüzde 31.4’ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördü.

Geçtiğimiz yılın Mart ayından 24 Nisan 2021 tarihine kadar gençler arasında hastaneye yatış oranları, 9 Ocak itibariyle 100 binde 2.1 ile zirve yaparken, 13 Mart’ta 0.6’ya düştü. Fakat 17-24 Nisan arasında 1.3’e yükseldi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNÜŞLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Raporda, 12-17 yaş arasındaki gençlerde hastaneye yatış oranlarının, yetişkinlerden daha düşük olduğu fakat 5-11 yaş arası çocuklardan yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca 12-17 yaş arasındakilerin hastaneye yatış oranlarında yaşanan son artışın, daha bulaşıcı mutasyonlar ve yüz yüze eğitime dönüşle bağlantılı olabileceği kaydedildi.

GENÇLER KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANMALI

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada, gençlerin koronavirüse karşı aşılanması için ebeveynlere çağrıda bulundu. Walensky, "CDC, koronavirüse yakalanan gençlerin hastaneye yatışları ile ilgili rahatsız edici veriler gözlemledi. Bu veriler, gençlerimizi aşılamaya yönelik motivasyonumuzu 2 katına çıkarmamız için bizi zorluyor" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede toplam vaka sayısı 33 milyon 327 bin 112, koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı ise 596 bin 444 oldu. CDC’nin açıkladığı aşılama istatistiklerine göre ise 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.